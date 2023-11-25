Başkentte yine komşu kavgası: Ölü ve yaralılar var! | Video 25.11.2023 | 14:35 Ankara'nın Keçiören ilçesinde komşular arasında çıkan kavgada ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Keçiören ilçesinde komşular arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı. Kavgada pompalı tüfek kullanıldı. Olay yerine çok sayıda polis gelirken ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.