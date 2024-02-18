Batan geminin içi böyle görüntülendi | Video
Marmara Denizi'nde batan kuru yük gemisinin içi, dalgıçlar tarafından böyle görüntülendi.
Dalgıçların, gemi içerisinde yaptığı aramalar ise su altı kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Geminin kamaraları, kaptan köşkü ve diğer odaları görüntülendi.
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