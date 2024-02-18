Video Yaşam Batan geminin içi böyle görüntülendi | Video
Batan geminin içi böyle görüntülendi | Video

Batan geminin içi böyle görüntülendi | Video

18.02.2024 | 12:49

Marmara Denizi'nde batan kuru yük gemisinin içi, dalgıçlar tarafından böyle görüntülendi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Balıkesir'in Marmara Adası ilçesinden yola çıktıktan sonra fırtınaya yakalanıp İmralı Adası açıklarında batan mermer tozu yüklü gemideki arama çalışmaları sürüyor. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan, karadan ve denizden arama çalışmaları hız kazandı. Deniz Kuvvetleri'ne bağlı dalgıçlar, sabah erken saatlerinde dalış gerçekleştirdi. Dalgıçlar denizin altındaki köpekbalıklarına karşı ise, özel kafes sistemiyle dalış gerçekleştirdi.
Dalgıçların, gemi içerisinde yaptığı aramalar ise su altı kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Geminin kamaraları, kaptan köşkü ve diğer odaları görüntülendi.
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