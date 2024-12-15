Batman'da otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı | Video
Batman'ın Kozluk ilçesinde kontrolünü kaybeden otomobil şarampolden yuvarlanması nedeniyle meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.
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