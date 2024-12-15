Batman'da otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı | Video 15.12.2024 | 14:17 Batman'ın Kozluk ilçesinde kontrolünü kaybeden otomobil şarampolden yuvarlanması nedeniyle meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre olay Batman'ın Kozluk ilçesi Bölükbaşı mevkiinde meydana geldi. Seyir halinde Kozluk istikametine ilerleyen Plakası öğrenilmeyen otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampolden yuvarlandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Kazada 25 yaşındaki İbrahim Matyar hayatını kaybetti. 26 yaşında Enes Ay, 25 yaşındaki Abdurahman Ay ise yaralandı. Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.