Video Yaşam Batman'da otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı | Video
Batman'da otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı | Video

Batman'da otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı | Video

15.12.2024 | 14:17

Batman'ın Kozluk ilçesinde kontrolünü kaybeden otomobil şarampolden yuvarlanması nedeniyle meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Edinilen bilgiye göre olay Batman'ın Kozluk ilçesi Bölükbaşı mevkiinde meydana geldi. Seyir halinde Kozluk istikametine ilerleyen Plakası öğrenilmeyen otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampolden yuvarlandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Kazada 25 yaşındaki İbrahim Matyar hayatını kaybetti. 26 yaşında Enes Ay, 25 yaşındaki Abdurahman Ay ise yaralandı. Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Beşiktaş’ta İETT otobüsünün ezdiği kadın hayatını kaybetti | Video 01:29
Beşiktaş’ta İETT otobüsünün ezdiği kadın hayatını kaybetti | Video 15.12.2024 | 14:47
Beykoz’da yokuş aşağı kayan İETT otobüsü evin bahçesine düştü | Video 02:55
Beykoz'da yokuş aşağı kayan İETT otobüsü evin bahçesine düştü | Video 15.12.2024 | 14:40
Batman’da otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı | Video 01:32
Batman'da otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı | Video 15.12.2024 | 14:17
Yüzlerini eşarpla gizleyip, 3 evi soydular | Video 00:43
Yüzlerini eşarpla gizleyip, 3 evi soydular | Video 15.12.2024 | 12:38
Düğünde bıçaklanan baba ve oğlu yaralandı | Video 01:15
Düğünde bıçaklanan baba ve oğlu yaralandı | Video 15.12.2024 | 12:37
Ekranı arızalanan garanti süresi dolan televizyon için mahkemeden yenisiyle değiştirilme kararı | Video 03:15
Ekranı arızalanan garanti süresi dolan televizyon için mahkemeden yenisiyle değiştirilme kararı | Video 15.12.2024 | 12:23
Karlıova’da fırtına çatıyı uçurdu | Video 00:55
Karlıova’da fırtına çatıyı uçurdu | Video 15.12.2024 | 12:21
Yürekleri ısıtan görüntüler kamerada: Çamurlu ayakkabısını çıkartıp, market alışverişini öyle yaptı | Video 02:22
Yürekleri ısıtan görüntüler kamerada: Çamurlu ayakkabısını çıkartıp, market alışverişini öyle yaptı | Video 15.12.2024 | 12:21
Otomobilin açılan kapısına çarpan motosiklet sürücü yaralandı: Kaza anı kamerada | Video 01:27
Otomobilin açılan kapısına çarpan motosiklet sürücü yaralandı: Kaza anı kamerada | Video 15.12.2024 | 12:21
Eğlence mekanında tanıştığı kişiyi darbedip, parasını gasbetti | Video 00:20
Eğlence mekanında tanıştığı kişiyi darbedip, parasını gasbetti | Video 15.12.2024 | 12:20
Uygulama noktasından kaçtı, yakalanınca Hayatım bitti dedi | Video 02:36
Uygulama noktasından kaçtı, yakalanınca "Hayatım bitti" dedi | Video 15.12.2024 | 10:27
Şaşkına çeviren olay kamerada: Otoyolda gördüğü tavşanla yarıştı | Video 00:21
Şaşkına çeviren olay kamerada: Otoyolda gördüğü tavşanla yarıştı | Video 15.12.2024 | 10:27
Avcılar’da kaçak moloz dökenlere kameralı takip | Video 06:05
Avcılar’da kaçak moloz dökenlere kameralı takip | Video 15.12.2024 | 10:26
Hatay’da 8 katlı binanın yerle bir olduğu anlar kamerada | Video 00:16
Hatay’da 8 katlı binanın yerle bir olduğu anlar kamerada | Video 15.12.2024 | 09:35
Ankara’da özel harekat destekli çete operasyonunda 15 şüpheliye gözaltı | Video 01:29
Ankara'da özel harekat destekli çete operasyonunda 15 şüpheliye gözaltı | Video 15.12.2024 | 09:14
Çekmeköy’de çatı katı alevlere teslim oldu | Video 03:29
Çekmeköy'de çatı katı alevlere teslim oldu | Video 15.12.2024 | 08:30
Bodrum’da sahipsiz köpekler dehşet saçtı: Binden fazla tavuk telef oldu | Video 07:36
Bodrum’da sahipsiz köpekler dehşet saçtı: Binden fazla tavuk telef oldu | Video 15.12.2024 | 08:30
Borç nedeniyle tartıştığı kardeşini tabancayla öldürdü, annesini poşetle boğdu | Video 01:04
Borç nedeniyle tartıştığı kardeşini tabancayla öldürdü, annesini poşetle boğdu | Video 15.12.2024 | 08:29
Beyoğlu’nda gecekondu yangınında meydana gelen patlama paniğe neden oldu | Video 01:47
Beyoğlu’nda gecekondu yangınında meydana gelen patlama paniğe neden oldu | Video 15.12.2024 | 08:28
Anne ve 3 evladının zehirlenmesiyle ilgili 2 kişi tutuklandı | Video 03:05
Anne ve 3 evladının zehirlenmesiyle ilgili 2 kişi tutuklandı | Video 14.12.2024 | 16:25

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA