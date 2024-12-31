Video Yaşam Bayburt'ta 10 milyon lira değerinde 3 külçe altın ele geçirildi | Video
Bayburt'ta 10 milyon lira değerinde 3 külçe altın ele geçirildi | Video

Bayburt'ta 10 milyon lira değerinde 3 külçe altın ele geçirildi | Video

31.12.2024 | 14:57

Bayburt'ta yılbaşı öncesi yapılan denetimler ve kontroller neticesinde piyasa değeri yaklaşık 10 milyon lira olan 3 kilo külçe altın ele geçirildi. Konuyla alakalı 3 şüpheli gözaltına alındı. İfadeleri tamamlanan şüphelilerden biri adli kontrol şartıyla olmak üzere 3 şüpheli de serbest bırakıldı.

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Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yol uygulamasında, şüphe üzerine durdurulan araç içerisinden piyasa değeri yaklaşık 10 milyon lira olan 3 külçe halinde 1'er kilogramdan toplamda 3 kilo altın ele geçirildi. 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet' suçundan adli işlem yapılan 3 şüpheli şahıs Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. V.M. ve A.A. isimli iki şüpheli şahıs ifade işlemleri sonrası serbest kalırken, Y.M. isimli şahsa yurt dışına çıkış yasağı getirildi. İşlemleri tamamlanan Y.M. isimli şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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