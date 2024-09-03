Bayrampaşa'da 1 kişinin öldüğü silahlı çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı | Video
İstanbul Bayrampaşa’da iş yerinin önünde alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı tartışmayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 1 kişinin de yaralandığı silahlı çatışma anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Polis ekipleri, gerçekleştirilen çalışmaların devamında şüphelilerin kimliğini belirledi. Nalbur dükkanı işleten Uğur Ç.ve Hüseyin K. Sultangazi'de olayda kullanıldıkları silahla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte olayda kullanıldığı belirlenen 3 silah ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki sorgulamalarında olayın alacak verecek meselesinden dolayı çıktığını anlatırken, cinayeti itiraf etti. Ali Ç.'nin kendilerine küfür ettiğini ve silah çektiğini, kendilerini korumak için olayı gerçekleştirdiklerini söyledikleri öğrenildi. Şüpheliler emniyette tamamlanan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.
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