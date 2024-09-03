Video Yaşam Bayrampaşa'da 1 kişinin öldüğü silahlı çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı | Video
Bayrampaşa'da 1 kişinin öldüğü silahlı çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı | Video

Bayrampaşa'da 1 kişinin öldüğü silahlı çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı | Video

03.09.2024 | 15:15

İstanbul Bayrampaşa’da iş yerinin önünde alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı tartışmayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 1 kişinin de yaralandığı silahlı çatışma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, saat 19.00 sıralarında İstanbul Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi Millet Caddesi üzerinde meydana gelmişti. Nalbur ve galericilik yapan iki grubun arasında gerçekleşen silahlı kavgada galericilik yapan Ali Şen (34) hayatını kaybederken arkadaşı Ali Ç.(37) yaralanmıştı. Polis ekipleri, silahlı çatışmayla ilgili çalışma başlatmıştı. Olay yerini inceleyen ekipler, farklı silahlara ait çok sayıda boş kovan buldu. Öte yandan ekipler, olay anının güvenli kameraları tarafından görüntülendiği belirledi. Görüntülerde grupta bulunanların önce tartıştıkları ardından aralarında kavga çıktığı ve elinde silah olan bir kişinin çevreye ateş ettiği görüldü.

Polis ekipleri, gerçekleştirilen çalışmaların devamında şüphelilerin kimliğini belirledi. Nalbur dükkanı işleten Uğur Ç.ve Hüseyin K. Sultangazi'de olayda kullanıldıkları silahla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte olayda kullanıldığı belirlenen 3 silah ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki sorgulamalarında olayın alacak verecek meselesinden dolayı çıktığını anlatırken, cinayeti itiraf etti. Ali Ç.'nin kendilerine küfür ettiğini ve silah çektiğini, kendilerini korumak için olayı gerçekleştirdiklerini söyledikleri öğrenildi. Şüpheliler emniyette tamamlanan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.

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