Bayrampaşa'da feci kaza: Otomobil kıraathaneye daldı, 6 kişi yaralandı | Video 17.03.2025 | 12:14 Bayrampaşa’da çarpışan iki otomobilden biri savrularak kıraathaneye daldı. Kazada 6 kişi yaralanırken, o anlar kameraya yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza dün akşam saatlerinde Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi Kamil Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre Ertuğrul Veysel Şeker idaresindeki 34 EFL 801 plakalı otomobil ile farklı sokaktan gelen çıkan Muhammed Yiğit idaresindeki06 FM 2206 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Ertuğrul Veysel Şeker kontrolündeki otomobil, kıraathaneye daldı. Kazada iki sürücü ve kıraathanede oturan 4 kişi yaralandı. Kazanın olduğunu gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine ulaşırken, 6 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ile ilgili inceleme başlatıldı. Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde sokak ağzında çarpışan iki otomobilden birinin kıraathaneye daldığı görülüyor.