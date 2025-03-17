Bayrampaşa'da feci kaza: Otomobil kıraathaneye daldı, 6 kişi yaralandı | Video
Bayrampaşa’da çarpışan iki otomobilden biri savrularak kıraathaneye daldı. Kazada 6 kişi yaralanırken, o anlar kameraya yansıdı.
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