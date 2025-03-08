Bayrampaşa'da iş yeri müdürünün bıçakla yaralandığı saldırı kamerada | Video 08.03.2025 | 17:01 Bayrampaşa'da şüpheli S.A. çalıştığı iş yerinin müdürü G.A.'yı bıçakla ağır yaraladı. Saldırgan polis ekiplerince yakalanırken, saldırı güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün öğlen saatlerinde Terazidere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.A. ve iş yeri müdürü olan G.A. arasında bir süredir iş nedeniyle husumet vardı. Sabah saatlerinde iş yerinin önüne giden S.A., müdür G.A.'ya bıçakla saldırdı. Saldırıda G.A. yaralanarak yere düşerken saldırgan ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak olayla ilgili inceleme başlattı. Ağır yaralanan G.A. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis çevredeki güvenlik kameralarını izleyerek kaçan şüphelinin izini sürdü. Ekiplerin çalışmaları sonucu Fatih'te gözaltına alınan şüpheli S.A. emniyetteki işlemlerinin ardından 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan adliyeye sevk edildi.

KONUŞMAYA GELDİ, SALDIRDI

Çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüphelinin iş yeri önüne gelerek bir süre beklediği ardından iş yeri müdürüyle konuştuğu görülüyor. İş yeri müdürü G.A. kapıyı açmaya çalıştığı sırada şüpheli S.A. tarafından defalarca bıçaklandığı görüntülere yansıdı. Saldırı anında kapıyı açan başka birinin korkarak kapıyı tekrar kapattığı ve şüpheli S.A.'nın kaçtığı da güvenlik kamerasına yansıyor.