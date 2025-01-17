Bayrampaşa’da sahte içki imalathanesine baskın: 1 gözaltı | Video
İstanbul Bayrampaşa’da sahte içki üretimi yapıldığı tespit edilen bir imalathaneye polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. İmalathanede bulunan 7,5 litre sahte içkiye el konulurken, operasyonda gözaltına alınan bir kişi emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheli Ali Ç., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Polis ekiplerinin depodaki imalathaneye baskın anı kameraya yansıdı. Görüntülerde sahte içki üretiminde kullanılan malzemelerin olduğu ve üretimi yapılan ve satışa hazır halde bulunan içkilerin olduğu görüldü.
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