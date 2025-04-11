Bayrampaşa’da silahlı yumruklu tekmeli kavga kamerada | Video 11.04.2025 | 16:07 Bayrampaşa’da caddede henüz bilinmeyen bir nedenle 4 kişi arasında kavga çıktı. Kavga edenlerden biri yanında bulunan silahla çevreye rastgele ateş etmeye başladı. Bölgede devriye gezen ekipler, silah sesi üzerine kavgaya müdahale etti. Silahlı tekmeli yumruklu kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay akşam saatlerinde Yenidoğan Mahallesi Abdi İpekçi Caddesinde meydana geldi. Caddede henüz bilinmeyen bir nedenle 4 kişi arasında kavga çıktı. Tekme ve yumrukların kullanıldığı kavgada, 1 kişi yanında bulunan silahı çıkararak çevreye rastgele ateş etmeye başladı. Çıkan kavgada olay yerinin yakınındaki polis taraflara müdahale etti. Polis kavgaya karışan 4 kişiyi ekip aracına bindirerek polis merkezine götürdü. Yaşanan tekmeli yumruklu silahlı kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.