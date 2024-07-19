Baza cinayetinde cesedin midesinden kapsül halinde 1 milyon TL değerinde 1 kilo uyuşturucu çıktı | Video 19.07.2024 | 11:17 Kırşehir'de iki gün önce Bahçelievler Mahallesi'nde bazanın içerisinde battaniyeye sarılı halde bulunan erkek cesedinin midesinden 50 kapsül içerisinde ve piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan 1 kilo uyuşturucu madde çıktı. İran uyruklu uyuşturucu kuryesinin ölüm nedeninin ise midesindeki uyuşturucu maddeyi çıkarması için verilen sıvı olduğu belirlendi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Bahçelievler Mahallesi'nde dere kenarına bir bazanın içerisinde battaniyeye sarılarak atılan cesedin yapılan incelemede İran uyruklu M.A.'ya ait olduğu tespit edildi. Olayla ilgili Afganistan uyruklu G.M., F.N., S.Z.Z. ve M.N. isimli şahıslar gözaltına alındı. 4 şüpheli, Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde ifadeleri alındıktan sonra adli mercilere sevk edildi. İfadelerinde suçunu kabul eden S.Z.Z., M.A.'ya midesindeki uyuşturucuyu çıkarmak için ilaçlı su içirdiklerini ve sonrasında ağzının köpürmeye başlamasıyla panik olup M.A.'nın üzerini soyduklarını, çevre temizliği yaptıklarını anlattı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.Z.Z., tutuklanarak Kırşehir E Tipi Cezaevi'ne gönderildi.Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri; cesedin bulunmasının ardından şüphelilere ulaşmak için 200 saatlik kamera kaydı izledi. Kırşehir'e misafir olarak geldiği belirlenen maktul M.A.'nın kaldığı evde içirilen sıvı nedeniyle hayatını kaybettiği tespit edildi. Olaydan sonra çevredeki kameralara yansıyan görüntülerde M.A.'dan kurtulmak isteyen şüphelilerin ticari bir araçla cesedi taşıdıkları ve kıyafetlerini farklı bölgelerde çöp konteynerlerine attıkları görüldü. Soruşturmayı derinleştiren polis, Ahi Evran ve Bahçelievler mahallelerinde kapı kapı gezerek cesedin taşındığı hafif ticari aracı aradı. Kırşehir polisi, araştırmalar sonucu kısa sürede cinayeti çözerek, şüphelileri yakaladı. Şüphelilerin M.A.'nın öldükten sonra kanıt bırakmamak için kıyafetlerini çıkardıkları, çevre temizliği yaptıkları ve bazanın içerisine battaniye ile sararak sakladıkları ve bazayı hurdacılık yapan bir kişiye taşıttıkları tespit edildi.Öte yandan, çıplak halde battaniyeye sarılı olarak bazanın içerisine saklanan M.A.'nın cesedinde yapılan incelemede 50 kapsül içerisinde ve piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan 1 kilo uyuşturucu madde olduğu tespit edildi. M.A'nın cesedi incelenmek üzere adli tıp kurumuna gönderildi.