Baza cinayetinde cesedin midesinden kapsül halinde 1 milyon TL değerinde 1 kilo uyuşturucu çıktı | Video
Kırşehir'de iki gün önce Bahçelievler Mahallesi'nde bazanın içerisinde battaniyeye sarılı halde bulunan erkek cesedinin midesinden 50 kapsül içerisinde ve piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan 1 kilo uyuşturucu madde çıktı. İran uyruklu uyuşturucu kuryesinin ölüm nedeninin ise midesindeki uyuşturucu maddeyi çıkarması için verilen sıvı olduğu belirlendi.
POLİS 200 SAATLİK KAMERA GÖRÜNTÜSÜ İZLEDİ
Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri; cesedin bulunmasının ardından şüphelilere ulaşmak için 200 saatlik kamera kaydı izledi. Kırşehir'e misafir olarak geldiği belirlenen maktul M.A.'nın kaldığı evde içirilen sıvı nedeniyle hayatını kaybettiği tespit edildi. Olaydan sonra çevredeki kameralara yansıyan görüntülerde M.A.'dan kurtulmak isteyen şüphelilerin ticari bir araçla cesedi taşıdıkları ve kıyafetlerini farklı bölgelerde çöp konteynerlerine attıkları görüldü. Soruşturmayı derinleştiren polis, Ahi Evran ve Bahçelievler mahallelerinde kapı kapı gezerek cesedin taşındığı hafif ticari aracı aradı. Kırşehir polisi, araştırmalar sonucu kısa sürede cinayeti çözerek, şüphelileri yakaladı. Şüphelilerin M.A.'nın öldükten sonra kanıt bırakmamak için kıyafetlerini çıkardıkları, çevre temizliği yaptıkları ve bazanın içerisine battaniye ile sararak sakladıkları ve bazayı hurdacılık yapan bir kişiye taşıttıkları tespit edildi.
MİDESİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI
Öte yandan, çıplak halde battaniyeye sarılı olarak bazanın içerisine saklanan M.A.'nın cesedinde yapılan incelemede 50 kapsül içerisinde ve piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan 1 kilo uyuşturucu madde olduğu tespit edildi. M.A'nın cesedi incelenmek üzere adli tıp kurumuna gönderildi.
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