Bazanın içerisinde saklanırken bulundu, "Başım döndü, burada yatıyordum" dedi | Video
Bartın'da çeşitli suçlardan 20 suç kaydı bulunan ve hapis cezası nedeniyle aranan 34 yaşındaki E.E, polisin yaptığı ev aramasında gizlendiği bazanın içinde bulundu. Kıyafetlerle üstünü kapatan şahsın bahanesi ise "Başım döndü, yatıyordum" oldu.
Zanlı ifade ve işlemlerinin ardından Bartın Adliyesi'ne çıkarıldı.
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