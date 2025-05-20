Video Yaşam Bazanın içerisinde saklanırken bulundu, "Başım döndü, burada yatıyordum" dedi | Video
Bazanın içerisinde saklanırken bulundu,

Bazanın içerisinde saklanırken bulundu, "Başım döndü, burada yatıyordum" dedi | Video

20.05.2025 | 10:57

Bartın'da çeşitli suçlardan 20 suç kaydı bulunan ve hapis cezası nedeniyle aranan 34 yaşındaki E.E, polisin yaptığı ev aramasında gizlendiği bazanın içinde bulundu. Kıyafetlerle üstünü kapatan şahsın bahanesi ise "Başım döndü, yatıyordum" oldu.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Bartın'da görevi yaptırmamak İçin direnme, kasten yaralama, tehdit hakaret, kişilerin huzur ve sükununu bozma, mala zarar verme gibi suçlardan suçlardan kaydı bulunan görevi yaptırmamak için direnme suçundan 10 ay hapis cezası bulunan E.E.'yi yakalamak için Bartın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri harekete geçti. İfadesi bulunması rağmen Bartın 1.Asliye Ceza Mahkemesi'ne ifade vermeye gitmemesi nedeniyle de araması bulunan E.A., evinde sıkıştırıldı. Savcılık kararıyla evde yapılan aramada E.E., bazanın içinde gizlenirken bulundu. Üzerini kıyafetlerle kapatan E.E., yakalandığında ise kendisine gözaltına alındığını tebliğ eden polislere, "Başım döndü. Burada yatıyordum" diye kendini savundu.

Zanlı ifade ve işlemlerinin ardından Bartın Adliyesi'ne çıkarıldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bazanın içerisinde saklanırken bulundu, Başım döndü, burada yatıyordum dedi | Video 00:52
Bazanın içerisinde saklanırken bulundu, "Başım döndü, burada yatıyordum" dedi | Video 20.05.2025 | 10:57
Uyuşturucu koltuğun altından çıktı! Kaçmaya çalışan 2 şüpheli yakalandı | Video 00:45
Uyuşturucu koltuğun altından çıktı! Kaçmaya çalışan 2 şüpheli yakalandı | Video 20.05.2025 | 10:45
Uyuşturucu koltuğun altından çıktı: Kaçmaya çalışan 2 şüpheli yakalandı | Video 00:45
Uyuşturucu koltuğun altından çıktı: Kaçmaya çalışan 2 şüpheli yakalandı | Video 20.05.2025 | 10:40
Kendisini dolandıran şahsı böyle ifşa etti | Video 05:06
Kendisini dolandıran şahsı böyle ifşa etti | Video 20.05.2025 | 10:40
Kadıköy’de Galatasaray taraftarına silahlı saldırı | Video 00:55
Kadıköy'de Galatasaray taraftarına silahlı saldırı | Video 20.05.2025 | 10:40
Adana’da eski sevgili dehşeti! Kıskançlık krizine girip kafe kurşunlattı | Video 00:55
Adana'da eski sevgili dehşeti! Kıskançlık krizine girip kafe kurşunlattı | Video 20.05.2025 | 10:26
Her evde bulunan bu çiçek zehir saçıyor! Genç kadın ölümden döndü | Video 02:38
Her evde bulunan bu çiçek zehir saçıyor! Genç kadın ölümden döndü | Video 20.05.2025 | 10:16
Yeşilay’dan 19 Mayıs’a özel anlamlı video 00:55
Yeşilay’dan 19 Mayıs’a özel anlamlı video 20.05.2025 | 10:15
Mersin’de uyuşturucu ile mücadele: 280 bin adet hap ele geçirildi | Video 02:37
Mersin'de uyuşturucu ile mücadele: 280 bin adet hap ele geçirildi | Video 20.05.2025 | 09:53
Esenyurt’ta iş yeri husumetli olduğu kuzeni tarafından kurşunlandı! O anlar kamerada | Video 00:05
Esenyurt'ta iş yeri husumetli olduğu kuzeni tarafından kurşunlandı! O anlar kamerada | Video 20.05.2025 | 09:51
Borsa İstanbul’da manipülasyon soruşturmasında 7 kişi hakkında gözaltı kararı | Video 02:09
Borsa İstanbul’da manipülasyon soruşturmasında 7 kişi hakkında gözaltı kararı | Video 20.05.2025 | 09:30
Polis ekiplerini gören alkollü sürücü böyle kaçmaya çalıştı! O anlar kamerada | Video 01:56
Polis ekiplerini gören alkollü sürücü böyle kaçmaya çalıştı! O anlar kamerada | Video 20.05.2025 | 09:25
Gaziantep’te taksiciye bıçaklı saldırı kamerada | Video 01:13
Gaziantep'te taksiciye bıçaklı saldırı kamerada | Video 20.05.2025 | 09:08
Mersin’de fabrika yangını! Patlama sesleri duyuldu | Video 02:12
Mersin'de fabrika yangını! Patlama sesleri duyuldu | Video 20.05.2025 | 09:08
Havai fişek rampası patladı: 1 yaralı | Video 03:33
Havai fişek rampası patladı: 1 yaralı | Video 20.05.2025 | 08:42
Şişli’de etrafa ve polise ateş açan saldırgan gözaltına alındı | Video 01:55
Şişli'de etrafa ve polise ateş açan saldırgan gözaltına alındı | Video 20.05.2025 | 08:41
Diyarbakır merkezli dolandırıcılık operasyonunda 6 tutuklama | Video 00:29
Diyarbakır merkezli dolandırıcılık operasyonunda 6 tutuklama | Video 20.05.2025 | 08:26
Mersin’de elektronik eşya üreten fabrikada yangın! Alevler metrelerce yükseldi | Video 03:59
Mersin'de elektronik eşya üreten fabrikada yangın! Alevler metrelerce yükseldi | Video 20.05.2025 | 08:26
Diyarbakır’da korkunç olay: Baba oğul kamyonette yanmış halde bulundu | Video 00:55
Diyarbakır’da korkunç olay: Baba oğul kamyonette yanmış halde bulundu | Video 19.05.2025 | 15:35
20 milyon liralık Ferrari alev topuna döndü | Video 01:57
20 milyon liralık Ferrari alev topuna döndü | Video 19.05.2025 | 15:24

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY