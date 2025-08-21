Video Yaşam Beçin Kalesi'nde 3 bin yıllık kremasyon mezarlar bulundu | Video
Beçin Kalesi'nde 3 bin yıllık kremasyon mezarlar bulundu | Video

Beçin Kalesi'nde 3 bin yıllık kremasyon mezarlar bulundu | Video

21.08.2025 | 12:51

Muğla'nın Milas ilçesindeki Beçin Kalesi'nde yürütülen kazılarda yaklaşık 3 bin yıl öncesine ait 12 seramik kremasyon mezar ortaya çıkarıldı. Seramik mezarların Arkaik döneme ait olabileceği değerlendiriliyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Milas'ta yer alan ve 14'üncü yüzyılda Menteşeoğulları Beyliği'ne başkentlik yapan Beçin Kalesi, tarihi dokusu ve görkemiyle dikkat çekiyor. Milas Ovası'na hakim konumu sayesinde stratejik bir öneme sahip olan kale, günümüze kadar ayakta kalan surları, hamamları, medreseleri ve camileriyle tarih ışık tutuyor. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan kale, her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. Kale içerisinde farklı noktalarda kazı çalışmaları devam ediyor. Son olarak, kalenin Menteşeoğulları dönemine ait hamamının çevresinde İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kadir Pektaş başkanlığındaki kazılarda 1,5 metre derinlikte 12 adet kremasyon mezar ortaya çıkarıldı. Hamamın soğukluk kısmının doğu tarafında yapılan kazılarda bulunan kremasyon mezarların Arkaik döneme ait olabileceği değerlendiriliyor.

1,5 METREDE DEĞİŞEN BİNLERCE YILLIK TARİH
Beçin Kalesi Kazı Prof. Dr. Kadir Pektaş, kazı çalışmaları hakkında bilgi verip, "Beçin iç kalesindeyiz, aşağı kısmına merdivenle çıkılan önemli bir merkez, Milas Ovası'na hakim bir noktada bulunuyoruz. Burada kısmen ayakta duran Beçin iç kalesinde Menteşeoğlu döneminden olduğunu tahmin ettiğimiz bir hamam var. Hamamın çevresinde yaptığımız kazılarda çeşitli duvarlarla sınırlandırılmış mekanlar ortaya çıkartıldı. Onlardan biri de Türk döneminde kullanılan bir ev. Hamamın soğukluğun doğu yönünde yapılan kazılar sırasında yaklaşık 1,5 metre aşağıda 12 adet kremasyon mezar ortaya çıkartıldı. İçerisine yakılan cesetlerin küllerinin yerleştirildiği seramik kaplar gün yüzüne çıkarıldı. Bunlarda Türk katmanına oldukça yakın olmasıyla da ilgimizi çekti. İşin doğrusu biraz daha alt kodlardan beklemekteydik. Üst kodlarda bu tür mezarlar ortaya çıkartıldı. Arkaik dönemden veya biraz daha öncesi olabileceğini tahmin ediyoruz. Çalışmalar tamamlandığında seramikler üzerindeki tetkikler bittiğinde daha net sonuçlar söyleyebileceğiz" dedi.

O dönemde birçok kültür olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Pektaş, "Kremasyon mezar, Orta Asya'dan tutunda, Avrupa ve Orta Doğu bölgesinde birçok kültürde olan bir uygulamadır. Yaklaşık 3 bin yıllık, bir zaman dilimine işaret eden bu mezarlar birçok kültürde karşımıza çıkıyor. 2000'li yılların başında iç kaledeki bayrak direğinin dikilmesi sırasında yine küp içerisinde mezar bulunmuştu ama bu kremasyon mezar değildi. Farklı olarak ilk defa hamamın doğu tarafındaki kazılarda kremasyon mezarlar bulunması Beçin ve arkeolojisi açısından oldukça önemli. Kremasyon mezarların çok yakınında yuvarlak bir yapı ortaya çıkarıldı. Çok fazla yüksek olmayan bir bölüm. Bu bölümün cesetlerin yakıldığı bir yer olduğu düşünülebilir. Böyle uygulamaların varlığı da biliniyor. Toprak örneklerinden analizler alınacak. Bununla ilgili kesin sonuçları önümüzdeki yıllarda söyleyebileceğiz" diye konuştu

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Beçin Kalesi’nde 3 bin yıllık kremasyon mezarlar bulundu | Video 06:20
Beçin Kalesi'nde 3 bin yıllık kremasyon mezarlar bulundu | Video 21.08.2025 | 12:51
Esenyurt E-5’te korku dolu anlar: Alev alev yanan kamyonet böyle ilerledi | Video 07:42
Esenyurt E-5'te korku dolu anlar: Alev alev yanan kamyonet böyle ilerledi | Video 21.08.2025 | 12:29
Motosikletiyle akrobatik hareketleri yapıp trafiği tehlikeye düşüren şahıs kamerada | Video 00:17
Motosikletiyle akrobatik hareketleri yapıp trafiği tehlikeye düşüren şahıs kamerada | Video 21.08.2025 | 12:27
Beylikdüzü’nde ağaca çarpan otomobil takla attı: Yaya ezilmekten son anda kurtuldu | Video 01:05
Beylikdüzü'nde ağaca çarpan otomobil takla attı: Yaya ezilmekten son anda kurtuldu | Video 21.08.2025 | 11:37
Kapıyı tıklatıp eve giren kadınlar kamerayı görünce böyle panikledi | Video 02:15
Kapıyı tıklatıp eve giren kadınlar kamerayı görünce böyle panikledi | Video 21.08.2025 | 11:12
Beyoğlu’nda hastaneye giden kadını böyle gasbetti | Video 00:36
Beyoğlu'nda hastaneye giden kadını böyle gasbetti | Video 21.08.2025 | 10:42
Küçükçekmece’de ev ve iş yeri kurşunlayan şüpheliler kamerada: 4 gözaltı | Video 01:28
Küçükçekmece’de ev ve iş yeri kurşunlayan şüpheliler kamerada: 4 gözaltı | Video 21.08.2025 | 10:33
Araç sürücüsü önce refüje çıktı, ardından takla attı | Video 00:45
Araç sürücüsü önce refüje çıktı, ardından takla attı | Video 21.08.2025 | 10:31
Kapadokya’da Türk bayrağına saygısızlık! Valilik soruşturma başlattı | Video 00:30
Kapadokya'da Türk bayrağına saygısızlık! Valilik soruşturma başlattı | Video 21.08.2025 | 10:03
ICRYPEX patronu Gökalp İçer ile yüksek dozda uyuşturucu alan Avukat Göksu Çelebi hayatını kaybetti | Video 02:36
ICRYPEX patronu Gökalp İçer ile yüksek dozda uyuşturucu alan Avukat Göksu Çelebi hayatını kaybetti | Video 21.08.2025 | 09:38
Narin’in canice katledilişinin üzerinden bir yıl geçti | Video 06:43
Narin’in canice katledilişinin üzerinden bir yıl geçti | Video 21.08.2025 | 09:33
Tarsus’ta futbol turnuvasında kavga: Futbolcular tekme tokat birbirine girdi | Video 01:58
Tarsus'ta futbol turnuvasında kavga: Futbolcular tekme tokat birbirine girdi | Video 21.08.2025 | 09:33
Denizde ölümle burun buruna geldi: Boğulma tehlikesi geçiren genç hastaneye kaldırıldı | Video 03:25
Denizde ölümle burun buruna geldi: Boğulma tehlikesi geçiren genç hastaneye kaldırıldı | Video 21.08.2025 | 09:24
İstanbul Havalimanı’nda bulunan yavru goril ’Zeytin’ Nijerya yolcusu | Video 07:48
İstanbul Havalimanı'nda bulunan yavru goril 'Zeytin' Nijerya yolcusu | Video 21.08.2025 | 08:59
Beylikdüzü’nde makas atan sürücü kazaya neden oldu | Video 03:52
Beylikdüzü’nde makas atan sürücü kazaya neden oldu | Video 21.08.2025 | 08:51
Kayseri’de yolcu otobüsü kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var | Video 02:40
Kayseri’de yolcu otobüsü kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var | Video 21.08.2025 | 08:51
Bağcılar’da kadını bıçaklayan şahsı vatandaşlar linç etti | Video 02:38
Bağcılar’da kadını bıçaklayan şahsı vatandaşlar linç etti | Video 21.08.2025 | 08:50
Jandarma suça geçit vermiyor: Bir ayda 206 şüpheli tutuklandı | Video 00:43
Jandarma suça geçit vermiyor: Bir ayda 206 şüpheli tutuklandı | Video 20.08.2025 | 16:25
Ücret tartışmasında müşteriyi vuran otoparkçı adliyeye sevk edildi | Video 04:53
Ücret tartışmasında müşteriyi vuran otoparkçı adliyeye sevk edildi | Video 20.08.2025 | 15:24
Telefon dolandırıcısı altın ve parayı almaya geldiği binada yakalandı | Video 00:47
Telefon dolandırıcısı altın ve parayı almaya geldiği binada yakalandı | Video 20.08.2025 | 14:28

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY