Beğendiği ayakkabıyı çalmak için geri döndü | Video 17.04.2025 | 09:30 İstanbul Arnavutköy'de sokaktan geçen 3 çocuktan birisi beğendiği ayakkabıyı çalmak için geri döndü. Hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, geçtiğimiz gün Arnavutköy Anadolu Mahallesi'nde gerçekleşti. Bir sokak üzerinde yürüyen 3 çocuktan birisi kapı kenarında duran ayakkabıları gözüne kestirdi. Beğendiği ayakkabıları çalmak için geri gelen çocuk hırsızlık yaptıktan sonra kıyafetinin içerisine koyduğu ayakkabılarla koşarak uzaklaştı. Olay anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülenirken, görüntülerde şahsın ayakkabıları kıyafetinin içine koyduktan sonra hızla koştuğu görüldü.