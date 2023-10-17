Benekli Ayhan Koç’tan haber alınamıyor! Avukatı açıkladı | Video
Isparta’da dün gece saatlerinde 2 kişi tarafından darp edilen Ayhan Koç ve ailesinin avukatı Şahin Polat, Ayhan Koç'tan 24 saattir haber alamadıklarını belirtti.
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