Video Yaşam Benekli Ayhan Koç’tan haber alınamıyor! Avukatı açıkladı | Video
Benekli Ayhan Koç’tan haber alınamıyor! Avukatı açıkladı | Video

Benekli Ayhan Koç’tan haber alınamıyor! Avukatı açıkladı | Video

17.10.2023 | 12:52

Isparta’da dün gece saatlerinde 2 kişi tarafından darp edilen Ayhan Koç ve ailesinin avukatı Şahin Polat, Ayhan Koç'tan 24 saattir haber alamadıklarını belirtti.

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Isparta'da dün gece saatlerinde 2 kişi tarafından darp edilen Benekli Ayhan lakaplı sosyal medya fenomeni Ayhan Koç ve ailesinin avukatını olduğunu belirten Şahin Polat'tan açıklama geldi. Avukat Şahin Polat, Ayhan Koç'tan 24 saattir haber alınamadığını belirttiği açıklamasında "Benekli Ayhan Koç'un ailesinin avukatıyım. 24 saattir haber alamıyoruz. Kayıp ihbarında bulunduk. Bilgisi olan +905050157258 numaralı telefondan bize ulaşabilirler" dedi.
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