"Benekli Ayhan" lakabıyla tanınan fenomen Ayhan Koç Isparta'da feci şekilde dövüldü! İşte o anlar... | Video

Sosyal medya Fenomeni Ayhan Koç, Isparta'da feci şekilde dövüldü. Benekli Ayhan lakabıyla bilinen Koç, çektiği videolarla kısa sürede gündeme gelmiş ve sosyal medya fenomenine dönüşmüştü. Benekli Ayhan Isparta'da 3-4 kişilik bir grubun saldırısına uğradı. Feci şekilde dayak yiyen Koç'un son durumu ise henüz bilinmiyor.