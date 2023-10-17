"Benekli Ayhan" lakabıyla tanınan fenomen Ayhan Koç Isparta'da feci şekilde dövüldü! İşte o anlar... | Video
Sosyal medya Fenomeni Ayhan Koç, Isparta'da feci şekilde dövüldü. Benekli Ayhan lakabıyla bilinen Koç, çektiği videolarla kısa sürede gündeme gelmiş ve sosyal medya fenomenine dönüşmüştü. Benekli Ayhan Isparta'da 3-4 kişilik bir grubun saldırısına uğradı. Feci şekilde dayak yiyen Koç'un son durumu ise henüz bilinmiyor.
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