Beşiktaş'ta cinayet! Yeşilçam oyuncusu Mehmet Serdar Sulukahya bıçaklanarak öldürüldü | Video
Beşiktaş'ta Yeşilçam oyuncusu Mehmet Serdar Sulukahya, sosyal medyadan tanıştığı üniversite öğrencisi kadın tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Şüpheli kadın kısa sürede yakalanırken, ikilinin apartmana girdiği ve şüphelinin apartmandan telaşla çıktığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan Sulukahya'yı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Sulukahya, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından apartmanda ve çevresinde inceleme yapan polis ekipleri güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemede Sulukahya'nın Fatma Gülsüm P. ile birlikte apartmana girdiği anların güvenlik kamerasına yansıdığı ve olaydan sonra hızla apartmandan çıktığı görüldü. Fatma Gülsüm P.'nin binadan çıktıktan sonra bir taksiye binerek olay yerinden uzaklaştığını belirlendi. Şüpheli Fatma Gülsüm P., kısa süre sonra Beşiktaş'ta yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli hakkında "Kasten Öldürme" suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.
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