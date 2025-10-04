Beşiktaş'ta yokuş aşağı inen tır kontrolden çıkarak boş araziye devrildi | Video
İstanbul Beşiktaş'ta iddiaya göre sürücüsünün navigasyon yönlendirmesiyle yokuş aşağı inen tır kontrolden çıkarak boş araziye devrildi. Tır sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.
