Beşiktaş'ta yokuş aşağı inen tır kontrolden çıkarak boş araziye devrildi | Video

04.10.2025 | 12:53

İstanbul Beşiktaş'ta iddiaya göre sürücüsünün navigasyon yönlendirmesiyle yokuş aşağı inen tır kontrolden çıkarak boş araziye devrildi. Tır sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza saat 10.00 sıralarında Beşiktaş Balmumcu Mahallesi Karahasan Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Burak D., yönetimindeki 34 GK 3107 plakalı market malzemesi yüklü tır, yokuştan aşağı doğru seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek kontrolden çıktı. İddiaya göre navigasyon yönlendirmesiyle yokuş aşağı inen Burak D., hakimiyetindeki araç, kontrolden çıkarak önce telekomünikasyon bağlantı merkezine çarptı, ardından yan tarafta bulunan boş araziye sürüklenerek devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Burak D., ambulansla hastaneye kaldırılırken, telekomünikasyon bağlantı merkezinin zarar görmesi nedeniyle çevrede internet kesintisi meydana geldi. Daha sonra tır, vinç yardımıyla kaldırılırdı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.
