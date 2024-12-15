Beykoz'da yokuş aşağı kayan İETT otobüsü evin bahçesine düştü | Video 15.12.2024 | 14:40 Beykoz'da park halindeki İETT otobüsü yokuştan kayarak bir evin bahçesine düştü. Kazada yaralanan olmazken otobüs vinç yardımıyla evin bahçesinden kaldırıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, 10.30 sıralarında, Merkez Mahallesi Baharatçı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 34 HO 3490 plakalı İETT otobüsü, park halindeyken yokuş aşağı kaymaya başladı. Kayan otobüs sokak üzerinde bulunan bir evin duvarına çarptıktan sonra yine sokaktaki başka bir evin bahçesine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken İETT otobüsünde hasar meydana geldi. Otobüs olay yerine gelen 2 vinç yardımıyla düştüğü yerden çıkarıldı.