Beylikdüzü'nde E-5'te kaza, makaslayan tır yolu kapattı | Video
İstanbul Beylikdüzü E-5'te sürücüsünün hakimiyetinden çıkan tır kazaya neden oldu. Kaza sonrası makaslayan tır yüzünden E-5'te 2 şerit kapanırken yoğun trafik oluştu.
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