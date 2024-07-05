Video Yaşam Beylikdüzü'nde feci kaza: TIR'ın köprünün ayağına çarpması sonucu D-100 Karayolu trafiğe kapatıldı | Video
Beylikdüzü'nde feci kaza: TIR'ın köprünün ayağına çarpması sonucu D-100 Karayolu trafiğe kapatıldı | Video

Beylikdüzü'nde feci kaza: TIR'ın köprünün ayağına çarpması sonucu D-100 Karayolu trafiğe kapatıldı | Video

05.07.2024 | 17:01

Beylikdüzü'nde D-100 Karayolu'nda ıslak yolda kayan TIR, önce köprünün ayağına ardından da aydınlatma direğine çarptı. Aydınlatma direği yolcu minibüsünün üzerine devrildi. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Ankara istikameti trafiğe kapandı. Ekiplerin çalışması devam ediyor.

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