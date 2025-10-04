Video Yaşam Beylikdüzü'nde iki kişi tarafından darp edilen şahıs bayıldı | Video
04.10.2025 | 16:19

İstanbul Beylikdüzü'nde bir vatandaş ile iki şüpheli arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. İki şahıs, döverek bayılttıkları şahsı yerde yatarken yumruklamaya devam etti. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Beylikdüzü Büyükşehir Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir vatandaş ile iki şahıs arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma bir süre sonra kavgaya döndü. İki şüpheli, kavga ettikleri adamı feci şekilde darp etti. Yaşanan o anlar çevredeki bir vatandaş tarafından kaydedildi. Görüntülerde iki şahsın, darp ettikleri vatandaşı hareketsiz yatmasına rağmen küfürler ederek yumrukladığı anlar yer aldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı vatandaş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından en yakın hastaneye kaldırıldı. Vatandaşı darp eden iki şüpheli ise polis ekiplerinin çalışması sonucu gözaltına alındığı öğrenildi.
