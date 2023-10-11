Beylikdüzü’nde komşu kavgası kamerada | Video 11.10.2023 | 13:38 Beylikdüzü’nde bir vatandaş oturduğu sitede önceden tartıştığı komşusu tarafından eşinin yanında darp edildi. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün akşam saatlerin Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi Kuştepe Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre komşusu ile henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı önceden tartışma yaşayan adam apartman girişinde karşılaştı. Yanında eşi bulunan adam, bir anda saldırıya uğradı. Yaşananlar yine apartmanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, şahısların kavga ettiği sırada orada bulunan apartman görevlisinin araya girdiği anlar görüldü. Olay sonrası şahısların birbirinden şikayetçi olduğu öğrenildi.