Beylikdüzü’nde komşu kavgası kamerada | Video
Beylikdüzü’nde bir vatandaş oturduğu sitede önceden tartıştığı komşusu tarafından eşinin yanında darp edildi. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
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