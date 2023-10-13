Beylikdüzü'nde motosikletli kapkaççılar kamerada | Video
BEYLİKDÜZÜ?nde motosikletli iki kişi kaldırımda yürüyen iki kadını takip etti. Kapkaççılar motosikletle kaldırıma yanaştıktan sonra kadınlardan birinin çantasını çalarak kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, dün saat 14.00 sıralarında Gürpınar Mahallesi İnönü Caddesinde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen iki kadını yüzleri maskeli motosikletli iki kapkaççı takip etmeye başladı. Kapkaççılar kaldırıma yanaşarak kadınlardan birinin kolundaki çantayı alarak hızla motosikletle uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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