Video Yaşam Beylikdüzü'nde motosikletli kapkaççılar kamerada | Video
Beylikdüzü'nde motosikletli kapkaççılar kamerada | Video

Beylikdüzü'nde motosikletli kapkaççılar kamerada | Video

13.10.2023 | 14:35

BEYLİKDÜZÜ?nde motosikletli iki kişi kaldırımda yürüyen iki kadını takip etti. Kapkaççılar motosikletle kaldırıma yanaştıktan sonra kadınlardan birinin çantasını çalarak kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, dün saat 14.00 sıralarında Gürpınar Mahallesi İnönü Caddesinde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen iki kadını yüzleri maskeli motosikletli iki kapkaççı takip etmeye başladı. Kapkaççılar kaldırıma yanaşarak kadınlardan birinin kolundaki çantayı alarak hızla motosikletle uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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