Beylikdüzü'nde yol verme kavgası kamerada | Video 02.10.2025 | 09:38 Beylikdüzü'nde bir sitenin önünde motosiklet sürücüsü ile araç sürücüsü arasında yol verme kavgası çıktı. Yaşanan anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Araç sürücüsünün moto kuryeye " seni işinden ederim" dediği duyuldu.

Olay dün akşam saatlerinde Beylikdüzü ilçesi Barış Mahallesi'nde bulunan bir sitenin önünde yaşandı. İddiaya göre site girişinde sürücüler arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma yaşandı. Tartışma araçlarından inmesiyle büyüdü. Olay kavgaya döndü.

"SENİ İŞİNDEN EDERİM"

Bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülerde şahısların birbirlerini karşılıklı tehdit edip küfürler ettiği görüldü. Araç sürücüsünün moto kuryeye "seni işinden ederim" diyerek tehdit ettiği duyuldu. Olay vatandaşların araya girmesiyle son bulurken şikayetçi olmadıkları öğrenildi.