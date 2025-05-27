Beynine pıhtı atan çocuk, 15 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti | Video
Hatay’da beynine pıhtı atması sonucu hastanede tedavi altına alınan 12 yaşındaki çocuk, 15 gün süren tedavi sürecinde hayata tutunamadı.
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