Video Yaşam Beynine pıhtı atan çocuk, 15 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti | Video
Beynine pıhtı atan çocuk, 15 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti | Video

Beynine pıhtı atan çocuk, 15 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti | Video

27.05.2025 | 09:17

Hatay’da beynine pıhtı atması sonucu hastanede tedavi altına alınan 12 yaşındaki çocuk, 15 gün süren tedavi sürecinde hayata tutunamadı.

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Erzin ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde ikamet eden ve Şükrü Paşa Ortaokulu'nda eğitim gören 12 yaşındaki Hayrunisa Çopur'un beynine pıhtı attı. Kısa sürede müdahale edilen ve hastaneye sevk edilen Çopur, Gaziantep'te tedavi görmeye başladı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Çopur, 15 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Geçtiğimiz yıllarda annesini de kaybettiği öğrenilen çocuk, Mahmutlu Mahallesi Yıkık Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.
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