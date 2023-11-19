Video Yaşam Beyoğlu’nda aile katliamında yeni gelişme: Katil baba da hayatını kaybetti | Video
Beyoğlu’nda aile katliamında yeni gelişme: Katil baba da hayatını kaybetti | Video

Beyoğlu’nda aile katliamında yeni gelişme: Katil baba da hayatını kaybetti | Video

19.11.2023 | 15:16

Beyoğlu’nda eşini ve 3 küçük çocuğunu silahla başlarından vurarak öldüren ve intihar girişiminde bulunarak ağır yaralanan katil baba Özgür Nayman, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Evdeki yatak odasında kokain maddesi bulunmuş ve olay esnasında Nayman’ın madde etkisinde olduğu, sinir krizi geçirdiği öne sürülmüştü.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Beyoğlu Hacıahmet Mahallesi'nde geçtiğimiz Pazar günü saat 18.30 sıralarında meydana gelen olayda, bir evden silah sesleri gelmesi üzerine olay polise ihbarda bulunulmuştu. İhbar üzerine polis ekipleri hızla olay yerine gitmiş, daireye çıktıklarında ise tüyler ürperten manzarayla karşılaşmıştı. Kanlar içinde yerde yatan 3'ü çocuk toplam 5 kişiyi gören polis ekipleri, ağır yaralı olan 33 yaşındaki Özgür Nayman'ı sağlık ekipleri tarafından ambulansla Taksim'deki özel bir hastaneye kaldırmıştı.

AİLESİNİ KATLEDİP İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNMUŞTU
Yaşanan olaydan kısa süre sonra dehşetin detayları ortaya çıkmıştı. Emniyette 4 adet "ateşli silahlar kanununa muhalefet", "uyuşturucu madde ticareti", "uyuşturucu madde kullanmak" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından toplamda 7 adet kaydı olan Özgür Nayman, eşi Sevilay Nayman'ı (40), çocukları 9 yaşındaki Özgür Buğra'yı, 7 yaşındaki Hezdar Alaz'ı ve 4 yaşındaki Çınar Ali'yi öldürmüş, ardından başına sıkarak intihar girişiminde bulunmuştu. Şahsın ayrıca olay öncesi sosyal medya hesabında intihar notu paylaştığı ortaya çıkmıştı.

KATİL BABA HAYATINI KAYBETTİ
Öte yandan, sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak ambulansla Taksim'deki özel bir hastaneye kaldırılan Özgür Nayman, tedavi altına alınmıştı. Yaklaşık 1 hafta tedavi gören Nayman, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Bununla birlikte aile üyelerinden hiç kimse hayatta kalmadı.

ŞAHSIN YATAK ODASINDA KOKAİN BULUNMUŞTU
Olayla ilgili çok yönlü soruşturma devam ederken, yeni detaylar da ortaya çıkmıştı. Olay sonrası evde saatlerce inceleme yapan polis ekipleri, yatak odasında kokain diye tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirmişti. Olayı gerçekleştiren Özgür Nayman'ın ise kokain etkisinde olduğu ortaya çıkmıştı. Şahsın ayrıca sinir krizi sonucu cinnet getirdiği öne sürülmüştü.

ÇİFTİN AİLELERİ ARASINDA HUSUMET VARMIŞ
Öte yandan, aileler hakkında soruşturmaya devam eden polis ekipleri, şahsın ve eşinin aileleri arasında bir süredir husumet olduğu, sık sık tartıştıkları, Özgür Nayman'ın çalışmaması ve uyuşturucu madde kullanması nedeniyle hem kendi ailesinde hem de eşinin ailesinde sorunlar yaşandığı bilgisine ulaşılmıştı. Olay sonrasında evin önüne gelen çiftin ailelerinin ise birbirlerini suçlayarak tartıştıkları öğrenildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Gazze’den çıkarılan Türk vatandaşları İstanbul’da | Video 05:47
Gazze'den çıkarılan Türk vatandaşları İstanbul'da | Video 19.11.2023 | 15:45
Kaza sonrası kavga çıktı, herkes birbirine saldırdı | Video 01:37
Kaza sonrası kavga çıktı, herkes birbirine saldırdı | Video 19.11.2023 | 15:34
Beyoğlu’nda aile katliamında yeni gelişme: Katil baba da hayatını kaybetti | Video 06:17
Beyoğlu’nda aile katliamında yeni gelişme: Katil baba da hayatını kaybetti | Video 19.11.2023 | 15:16
Otomobil, parktaki havuza düştü; sürücü son anda kurtuldu | Video 01:50
Otomobil, parktaki havuza düştü; sürücü son anda kurtuldu | Video 19.11.2023 | 14:30
İstanbul’da şiddetli fırtına: Şile’de dere taştı! Sarıyer’de ağaçlar devrildi | Video 06:43
İstanbul’da şiddetli fırtına: Şile’de dere taştı! Sarıyer’de ağaçlar devrildi | Video 19.11.2023 | 14:38
Safran tarlasını 40 günde 70 bin kişi ziyaret etti | Video 03:37
Safran tarlasını 40 günde 70 bin kişi ziyaret etti | Video 19.11.2023 | 14:30
Zonguldak Ereğli’de fırtınanın parçaladığı gemide çalışmalar sürüyor | Video 00:58
Zonguldak Ereğli'de fırtınanın parçaladığı gemide çalışmalar sürüyor | Video 19.11.2023 | 14:19
Fatih’te 7 yaşındaki çocuğun ölümüne ilişkin detaylar ortaya çıktı | Video 03:27
Fatih'te 7 yaşındaki çocuğun ölümüne ilişkin detaylar ortaya çıktı | Video 19.11.2023 | 14:02
Irak’ın kuzeyinde teröristlerin barındığı mağara kullanılamaz hale getirildi | Video 01:59
Irak'ın kuzeyinde teröristlerin barındığı mağara kullanılamaz hale getirildi | Video 19.11.2023 | 14:02
Manisa’da sır ölüm: Anne ve kızı asansörde ölü bulundu | Video 01:13
Manisa’da sır ölüm: Anne ve kızı asansörde ölü bulundu | Video 19.11.2023 | 14:02
Zonguldak’ta dev gemi ikiye ayrıldı | Video 00:20
Zonguldak'ta dev gemi ikiye ayrıldı | Video 19.11.2023 | 14:02
2 metreden büyük orkinosu görenler telefona sarıldı | Video 01:53
2 metreden büyük orkinosu görenler telefona sarıldı | Video 19.11.2023 | 12:36
Ataşehir’de iş adamının otomobilini kurşunladılar | Video 01:14
Ataşehir'de iş adamının otomobilini kurşunladılar | Video 19.11.2023 | 12:37
Böyle Erdoğan sevgisi görülmedi! Evini adeta müzeye çevirdi, yeğenine adını verdi | Video 03:53
Böyle Erdoğan sevgisi görülmedi! Evini adeta müzeye çevirdi, yeğenine adını verdi | Video 19.11.2023 | 12:36
Zonguldak’ta gemi karaya oturdu, mürettebat tahliye ediliyor | Video 00:13
Zonguldak'ta gemi karaya oturdu, mürettebat tahliye ediliyor | Video 19.11.2023 | 12:36
Abant Gölü Milli Parkı karla kaplandı | Video 01:02
Abant Gölü Milli Parkı karla kaplandı | Video 19.11.2023 | 11:10
Uludağ’da kar kalınlığı 50 santimetreyi geçti | Video 05:12
Uludağ’da kar kalınlığı 50 santimetreyi geçti | Video 19.11.2023 | 11:10
Kağıthane’de bedensel engelli adama dayak kamerada | Video 00:20
Kağıthane’de bedensel engelli adama dayak kamerada | Video 19.11.2023 | 11:10
Aydos Tepesi’ne mevsimin ilk karı düştü | Video 06:22
Aydos Tepesi'ne mevsimin ilk karı düştü | Video 19.11.2023 | 11:10
Karabük’te köye inen ayılar ve kurtlar kamerada | Video 01:38
Karabük'te köye inen ayılar ve kurtlar kamerada | Video 19.11.2023 | 11:10

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA