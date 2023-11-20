Video Yaşam Beyoğlu’nda hareketli anlar! “Emaneti getirin, buradan adam alamazsınız” | Video
Beyoğlu’nda hareketli anlar! “Emaneti getirin, buradan adam alamazsınız” | Video

Beyoğlu’nda hareketli anlar! “Emaneti getirin, buradan adam alamazsınız” | Video

20.11.2023 | 13:44

Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, Tarlabaşı’nda metruk binadan çıkan bir şahsı şüphe üzerine durdurdu. Şahsın bağırması üzerine gelen diğer 3 şahıs, onu kurtarmak isteyince ortalık karıştı. Şahıslardan birinin “emaneti getirin, buradan adam alamazsın” demesi üzerine 4 şahıs gözaltına alındı. Yaşananlar kameralara yansırken, binada bulunan poşette 19 parça marihuana ele geçirildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, geçtiğimiz Perşembe günü saat 23.00 sıralarında Tarlabaşı semti Bülbül Mahallesi'nde sokak çalışması başlattı. Polis ekipleri o esnada bir şahsın, metruk bir binaya girdiğini görünce şüphelendi.

"EMANETİ GETİRİN, GÖSTEREYİM BUNLARA"
Hemen harekete geçen polis, şahsı durdurup üst araması yapmak istedi. O esnada şahıs, "Koşun polisler beni alıyor" diye bağırdı. Polise direnen şahıs, kelepçeleneceği esnada cebinden çıkarttığı uyuşturucu dolu poşeti metruk binaya fırlattı. Sesleri duyan diğer 3 şahıs da koşarak şahsın yanına geldi. Polis ekiplerinin etrafından toplanan şahıslardan biri, "emaneti getirin buradan adam alınamayacağını bunlara göstereyim" diyerek tehditler savurdu.

BEYOĞLU ASAYİŞ POLİSİ ETKİSİZ HALE GETİRDİ
Yaptıkları hareketin suç olduğunun söylenmesi üzerine bir diğer şahıs, "Suçsa suç hic mi suç işlemedik 50 tane kaydım var bir tane daha olsun lan" diyerek polislere direnmeye devam etti. Şahısların ekiplere direnmeye devam etmesi üzerine 4 şahısta kelepçelenerek gözaltına alındı. Polis otosuna alınan şahıslar ardından emniyete götürüldü. Polisin metruk binada yaptığı aramalarda ise 19 parça satışa hazır marihuana ele geçirildi. Yaşananlar ise cep kamerasına kamerasına anbean yansıdı.

ŞAHISLARDAN 2'Sİ TUTUKLANDI
Emniyette işlemleri yapılan Yekta B. ve Recep P. adliyeye sevk edilirken, Fatih B. ve Mustafa A. "görevli memura mukavemet" suçundan adli işlem yapılması sonrasında savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen Yekta B. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan ve Recep P. ise "görevli memura mukavemet" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Dominik Cumhuriyeti’nde sel felaketi: 21 ölü | Video 09:43
Dominik Cumhuriyeti'nde sel felaketi: 21 ölü | Video 20.11.2023 | 13:45
Akrabasını yol ortasında bıçaklayarak böyle öldürdü | Video 04:35
Akrabasını yol ortasında bıçaklayarak böyle öldürdü | Video 20.11.2023 | 13:44
Yolun ortasında kalan atlar ne yapacağını şaşırdı | Video 00:34
Yolun ortasında kalan atlar ne yapacağını şaşırdı | Video 20.11.2023 | 13:44
Esenyurt’ta sokak ortasında arkadaşını bıçaklayarak öldürdü | Video 03:48
Esenyurt'ta sokak ortasında arkadaşını bıçaklayarak öldürdü | Video 20.11.2023 | 13:19
Beyoğlu’nda hareketli anlar! “Emaneti getirin, buradan adam alamazsınız” | Video 04:04
Beyoğlu’nda hareketli anlar! “Emaneti getirin, buradan adam alamazsınız” | Video 20.11.2023 | 13:44
Sivas’ta bir garip olay! Kaldırım taşını otomobilin camına sapladı | Video 01:41
Sivas’ta bir garip olay! Kaldırım taşını otomobilin camına sapladı | Video 20.11.2023 | 13:44
Fuhuş yalanıyla 14 ilde 18 kişiyi 1,5 milyon dolandırdılar | Video 00:45
Fuhuş yalanıyla 14 ilde 18 kişiyi 1,5 milyon dolandırdılar | Video 20.11.2023 | 13:44
Zonguldak’ta ikiye bölünen gemi görüntülendi | Video 00:55
Zonguldak'ta ikiye bölünen gemi görüntülendi | Video 20.11.2023 | 14:01
Yolun ortasında kalan atlar ne yapacağını şaşırdı... O anlar kamerada | Video 00:34
Yolun ortasında kalan atlar ne yapacağını şaşırdı... O anlar kamerada | Video 20.11.2023 | 13:08
Devrilen traktörün altında kalan sürücü ağır yaralandı | Video 01:18
Devrilen traktörün altında kalan sürücü ağır yaralandı | Video 20.11.2023 | 13:08
Dalgaların vurduğu Garipçe’de son durum böyle görüntülendi | Video 05:04
Dalgaların vurduğu Garipçe'de son durum böyle görüntülendi | Video 20.11.2023 | 12:30
Arnavutköy’de fabrika yangını! | Video 00:59
Arnavutköy'de fabrika yangını! | Video 20.11.2023 | 12:33
Konya’da yolcu otobüsü alev alev yandı | Video 00:33
Konya'da yolcu otobüsü alev alev yandı | Video 20.11.2023 | 12:30
Oscar ödüllük performans! Canını hiçe saydı, kendini otomobilin önüne attı | Video 01:30
Oscar ödüllük performans! Canını hiçe saydı, kendini otomobilin önüne attı | Video 20.11.2023 | 12:30
Araçların saatlerce mahsur kaldığı D100’de trafik normale döndü | Video 02:58
Araçların saatlerce mahsur kaldığı D100'de trafik normale döndü | Video 20.11.2023 | 12:36
Sivas’ta bir garip olay kamerada: Kaldırım taşını otomobilin camına sapladı | Video 01:41
Sivas’ta bir garip olay kamerada: Kaldırım taşını otomobilin camına sapladı | Video 20.11.2023 | 12:36
Konya’da kaçakçılara yönelik operasyon: 10 gözaltı | Video 02:28
Konya'da kaçakçılara yönelik operasyon: 10 gözaltı | Video 20.11.2023 | 12:27
Çanakkale’de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı | Video 02:21
Çanakkale’de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı | Video 20.11.2023 | 12:25
Konya’da yolcu otobüsü alev alev yandı | Video 00:23
Konya'da yolcu otobüsü alev alev yandı | Video 20.11.2023 | 11:30
Balıkesir’de 20 bin 228 sentetik hap ele geçirildi; 1 tutuklama | Video 00:24
Balıkesir'de 20 bin 228 sentetik hap ele geçirildi; 1 tutuklama | Video 20.11.2023 | 11:18

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA