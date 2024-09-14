Beyoğlu’nda İETT otobüsünde korkutan yangın | Video
Beyoğlu’nda durakta kalkış saatini bekleyen İETT’ye bağlı Özel Halk Otobüsü bilinmeyen bir nedenle yandı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ölü veya yaralının olmadığı öğrenildi.
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