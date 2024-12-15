Beyoğlu'nda İETT otobüsünün çarptığı çocuk hayatını kaybetti | Video 15.12.2024 | 16:40 Beyoğlu'nda Kuran kursuna gitmek için evden çıkan 11 yaşındaki Nesrin Cuma'ya İETT otobüsü çarptı. Cuma, hastanede hayatını kaybederken şoför ise gözaltına alındı. Adli Tıp Kurumu'ndan ailesi tarafından teslim alınan Cuma'nın cenazesi ikindi vakti kılınacak namazın ardından Arnavutköy'de toprağa verilecek. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün akşam saatlerinde Beyoğlu Taksim'de meydana geldi. 11 yaşındaki Nesrin Cuma 16.00 sıralarında Taksim'de bulunan bir Kur'an kursuna gitmek için evden çıktı. Nesrin, vaktinde eve dönmeyince saat 19.00 sıralarında yakınları endişelenerek aramaya başladı. Ancak yakınları, Nesrin'i bir türlü bulamadı. Baba Akıl Cuma'yı, saat 22.00 sıralarında polis arayarak kızlarına İETT otobüsünün çarptığını söyledi. Kızlarının Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındığını öğrenen aile hastaneye gitti. Aile, burada kızlarının öldüğünü öğrendi. Nesrin'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürülürken, otobüs şoförü Hüseyin S. ise gözaltına alındı. Konuyla ilgili polis merkezine giden acılı aile, otobüs şoförü Hüseyin S.'den şikayetçi oldu. Öte yandan Adli Tıp Kurumu Morgu'ndan ailesi tarafından teslim alınan Nesrin'in cenazesi ikindi vakti kılınacak namazın ardından Arnavutköy'de toprağa verilecek.

'GERİ GERİ GELİRKEN KIZIMA ÇARPMIŞ'

Hayatını kaybeden Nesrin Cuma'nın acılı babası Akıl Cuma, "Benim kızım kursa gitti, yarım saat sonra ben de işe gittim. Eve döndüğümde evde yoktu. Kızıma ulaşamadım. Saat 22.00 sıralarında polis beni aradı. Dediler ki 'Kızın hastanede yatıyor kaza geçirmiş'. Geri geri gelirken kızıma çarpmış, ben o adamdan davacıyım. Taksim Meydanı'nda olmuş. Polis şüpheliyi gözaltına almış. Ben geri geri gelerek kızıma çarpan bu kişiden şikayetçiyim" dedi.