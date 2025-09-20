Video Yaşam Beyoğlu'nda silahlı saldırıya uğrayan taksici hayatını kaybetti
20.09.2025 | 08:43

Beyoğlu Yenişehir Mahallesi Avşar Sokak'ta meydana geldi. Taksi sürücüsü 53 yaşındaki Ali Sancar yolcu olarak aldığı şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı. Kafasından vurulan ve saldırı sonrası gasp edilen Sancar ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme başlatırken, ağır yaralanan Sancar, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sancar'ın hastanede hayatını kaybettiği aynı zamanda taksisinde hiç nakit para olmadığı bütün paranın gasp edildiği öğrenildi.

