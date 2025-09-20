Beyoğlu'nda silahlı saldırıya uğrayan taksici hayatını kaybetti
Beyoğlu Yenişehir Mahallesi Avşar Sokak'ta meydana geldi. Taksi sürücüsü 53 yaşındaki Ali Sancar yolcu olarak aldığı şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı. Kafasından vurulan ve saldırı sonrası gasp edilen Sancar ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme başlatırken, ağır yaralanan Sancar, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sancar'ın hastanede hayatını kaybettiği aynı zamanda taksisinde hiç nakit para olmadığı bütün paranın gasp edildiği öğrenildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:51
Beyoğlu'nda silahlı saldırıya uğrayan taksici hayatını kaybetti 20.09.2025 | 08:43
00:21
02:22
01:30
Urla'da 2 kişinin öldüğü eski sevgili dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı 19.09.2025 | 18:37
01:12
06:38
00:14
Ticari araçla makas atan trafik magandası kamerada... 19.09.2025 | 11:00
00:25
Otobüsle getirdiği 4,5 kilo uyuşturucuyu satamadan yakalandı 19.09.2025 | 10:49
06:29
02:22
Kim Milyoner Olmak İster’de Gazze sorusu! 18.09.2025 | 22:21
01:02
Otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı | Video 18.09.2025 | 16:16
00:29
El freni çekilmeyen minibüsü koşarak durdurup park etti | Video 18.09.2025 | 16:16
03:46
00:42
Otobüs şoförü ile yolcu birbirlerine böyle girdi | Video 18.09.2025 | 13:34
01:26
04:02
03:25
16:48
04:17