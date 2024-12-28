Video Yaşam Beytüşşebap'ta şiddetli fırtına ve kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi | Video
Beytüşşebap'ta şiddetli fırtına ve kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi | Video

Beytüşşebap'ta şiddetli fırtına ve kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi | Video

28.12.2024 | 16:22

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde iki gündür etkili olan kar ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Kar nedeniyle yollar kapandı, bal arıları fırtınadan zarar gördü.

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Beytüşşebap ilçesinde kar ve fırtına bir arada olunca hayat durma noktasına geldi. İlçe merkezi ve yüksek rakımlı Yeşilöz, Mezra, Gökçe, Çığlıca gibi köylerde kar yağışı etkili oldu, alçak bölgelerde ise fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Başaran, Ayvalık ve Günyüzü köylerinde şiddetli fırtına gece geç saatlerde bir çok bal arısına zarar verdi. İki gündür ilçe genelinde kar ve fırtına sonrası elektrikler kesildi. Birçok evin üzerindeki brandalar uçtu.
Yüksek bölgelerde kapanan köy yolları ilçe özel idare ekipleri tarafından yapılan çalışmalarla yeniden ulaşıma açıldı.
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