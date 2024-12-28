Beytüşşebap'ta şiddetli fırtına ve kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi | Video
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde iki gündür etkili olan kar ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Kar nedeniyle yollar kapandı, bal arıları fırtınadan zarar gördü.
Yüksek bölgelerde kapanan köy yolları ilçe özel idare ekipleri tarafından yapılan çalışmalarla yeniden ulaşıma açıldı.
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