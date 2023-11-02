Biber gazlı saldırıya uğrayan küçük Yusuf'un Trabzonspor maçı heyecanı | Video

Bursa'da arkadaşıyla otururken bir bisikletli Veysel İ.’nin yüzüne biber gazı sıktığı Trabzonspor Futbol Okulu öğrencisi Yusuf Emir Bolat'ın annesi Sonay Baş, Trabzonspor Başkanı'nın telefonla arayıp geçmiş olsun dileklerini ilettiğini ve kendilerini Konya maçına davet ettiğini dile getirdi. Küçük Yusuf'un çok mutlu olduğunu dile getiren anne Baş, "Oyuncaklarını koyduğu bavulunu döküp şimdiden yol hazırlığına başladı." dedi.