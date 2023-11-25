Bilecik'te yaşanan köpek katliamıyla ilgili gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi | Video
Bilecik'te 14'ü ölü, 1'i yaralı halde bulunan sokak köpekleri ilgili gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi.
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