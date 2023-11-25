Video Yaşam Bilecik'te yaşanan köpek katliamıyla ilgili gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi | Video
Bilecik'te yaşanan köpek katliamıyla ilgili gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi | Video

Bilecik'te yaşanan köpek katliamıyla ilgili gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi | Video

25.11.2023 | 12:28

Bilecik'te 14'ü ölü, 1'i yaralı halde bulunan sokak köpekleri ilgili gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi.

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Bilecik- Sakarya istikameti 2. Tünel mevkiinde yol kenarında 14 köpeğin ölü, 1 köpeğin yaralı bulunması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Bilecik Belediyesi Hayvan Rehabilitasyonu çalışanı 2'si kadın toplam 5 şahıs gözaltına alınmıştı. Jandarmadaki sorgularının ardından 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.
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