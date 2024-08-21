Bindikleri taksiyi gasp eden şüpheliler 2 saat sonra yakalandı

İstanbul Eyüpsultan’da bir aracına bindikleri bir taksiciyi darp edip taksisini gasp eden 2 şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince 2 saat sonra yakalandı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken gasp ettikleri taksiyi kaza yerinde bırakıp gittikleri anların görüntüsü ortaya çıktı.