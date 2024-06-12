Video Yaşam Bingöl’de araziye gizlenmiş 150 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi | Video
Bingöl’de araziye gizlenmiş 150 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi | Video

Bingöl’de araziye gizlenmiş 150 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi | Video

12.06.2024 | 12:08

Bingöl’de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince icra edilen operasyonda, araziye gizlenmiş 150 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

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Valilikten yapılan açıklamada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Genç ilçesi kırsalında icra edilen faaliyette araziye gizlenmiş vaziyette 150 kg toz esrar maddesi ele geçirilmiştir" denildi.

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