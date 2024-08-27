Video Yaşam Bingöl’de kıyılmış tütün ve bandrolsüz makaronlar ele geçirildi | Video
Bingöl’de kıyılmış tütün ve bandrolsüz makaronlar ele geçirildi | Video

Bingöl’de kıyılmış tütün ve bandrolsüz makaronlar ele geçirildi | Video

27.08.2024 | 16:33

Bingöl’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, 83 bine yakın bandrolsüz makaron ve 35 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan duyuruda, "Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde 1 adet sigara dolum makinesi, 39 bin 600 dal içi boş bandrolsüz makaron, 43 bin 200 dal içi doldurulmuş makaron, 35 kilo açık kıyılmış tütün ele geçirilmiştir. Şahsa karşı 5607 SKM suçundan adli tahkikat başlatılmıştır" denildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bingöl’de kıyılmış tütün ve bandrolsüz makaronlar ele geçirildi | Video 00:40
Bingöl’de kıyılmış tütün ve bandrolsüz makaronlar ele geçirildi | Video 27.08.2024 | 16:33
Araç içinde ateşlenen silahtan çıkan mermi başka bir araca isabet etti: 2 yaralı | Video 04:24
Araç içinde ateşlenen silahtan çıkan mermi başka bir araca isabet etti: 2 yaralı | Video 27.08.2024 | 16:18
Tek başına yaşayan genci, evde çıkan yangından arkadaşı kurtardı | Video 02:23
Tek başına yaşayan genci, evde çıkan yangından arkadaşı kurtardı | Video 27.08.2024 | 16:17
Batman’da otomobilden hırsızlık kamerada: Çaldığı cihazlarla bisikletine binip kaçtı | Video 01:10
Batman’da otomobilden hırsızlık kamerada: Çaldığı cihazlarla bisikletine binip kaçtı | Video 27.08.2024 | 16:00
Diyarbakır’da 4 gündür kayıp olan gencin cansız bedeni bulundu | Video 00:53
Diyarbakır’da 4 gündür kayıp olan gencin cansız bedeni bulundu | Video 27.08.2024 | 15:59
Bıçaklı alacak verecek kavgası kanlı bitti: 1 ölü 01:29
Bıçaklı alacak verecek kavgası kanlı bitti: 1 ölü 27.08.2024 | 15:40
Trafikte drift atarken görüntülenen araca 32 bin 233 TL ceza | Video 00:59
Trafikte drift atarken görüntülenen araca 32 bin 233 TL ceza | Video 27.08.2024 | 15:32
Kırıkkale’de polislere saldıran cezaevi hükümlüsü kamerada! 00:35
Kırıkkale'de polislere saldıran cezaevi hükümlüsü kamerada! 27.08.2024 | 15:10
Kırıkkale’de polis Memurlarına saldıran hükümlü tutuklandı 00:16
Kırıkkale'de polis Memurlarına saldıran hükümlü tutuklandı 27.08.2024 | 15:02
Polis memurlarına saldıran hükümlü adliyeye sevk edildi | Video 01:06
Polis memurlarına saldıran hükümlü adliyeye sevk edildi | Video 27.08.2024 | 14:41
İstanbul’da trafiği tehlikeye düşüren sürücüye para cezası 00:15
İstanbul'da trafiği tehlikeye düşüren sürücüye para cezası 27.08.2024 | 14:19
Kasten öldürme suçundan aranan zanlı silah, uyuşturucu ve paralarla yakalandı | Video 01:33
Kasten öldürme suçundan aranan zanlı silah, uyuşturucu ve paralarla yakalandı | Video 27.08.2024 | 14:37
Kurye tuvaletini yaptığı asansörde mahsur kaldı! O anlar kamerada | Video 03:10
Kurye tuvaletini yaptığı asansörde mahsur kaldı! O anlar kamerada | Video 27.08.2024 | 14:01
İstanbul Avrupa yakasında sağanak yağış 02:21
İstanbul Avrupa yakasında sağanak yağış 27.08.2024 | 14:08
İstanbul’da sağanak yağış: Mısır Çarşısı’nı da su bastı 00:35
İstanbul’da sağanak yağış: Mısır Çarşısı’nı da su bastı 27.08.2024 | 14:08
Aracın 4 lastiğinin içine zulalanmış 40 kilogram uyuşturucu ele geçirildi | Video 01:04
Aracın 4 lastiğinin içine zulalanmış 40 kilogram uyuşturucu ele geçirildi | Video 27.08.2024 | 13:54
İstanbul’da tuvaletini yaptığı asansörde mahsur kalan moto kurye kamerada! 03:10
İstanbul'da tuvaletini yaptığı asansörde mahsur kalan moto kurye kamerada! 27.08.2024 | 14:05
Bakırköy’de alt geçide çarpan TIR, İETT otobüsünün üzerine devrildi! O anlar kamerada | Video 00:22
Bakırköy'de alt geçide çarpan TIR, İETT otobüsünün üzerine devrildi! O anlar kamerada | Video 27.08.2024 | 13:05
Antalya’da drift yapan iki araca 77 bin 443 TL para cezası! Drift anı kameralara yansıdı | Video 00:18
Antalya'da drift yapan iki araca 77 bin 443 TL para cezası! Drift anı kameralara yansıdı | Video 27.08.2024 | 12:24
İzmir’de korkunç olay! Baba 4 evladından 3’ünü öldürüp kendini yaraladı | Video 01:32
İzmir'de korkunç olay! Baba 4 evladından 3'ünü öldürüp kendini yaraladı | Video 27.08.2024 | 11:14

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA