Bingöl’de kıyılmış tütün ve bandrolsüz makaronlar ele geçirildi | Video
Bingöl’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, 83 bine yakın bandrolsüz makaron ve 35 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi.
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