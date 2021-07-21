Bir kişiyi bıçakla yaralayan şahsa linç girişimi | Video
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Bursa’da yan baktın meselesi yüzünden çıkan kavgada bir şahıs, 41 yaşındaki Güleç Güleç isimli bir kişiyi bacağından yaraladı. Bunun üzerine öfkelenen mahalle sakinleri, bıçaklı saldırganı linç etmeye çalıştı. Yaralanan saldırgan, bir eve sığındı. Olay yerine çok sayıda Jandarma ekibi sevk edildi. Öfkeli kalabalık saldırganın evden çıkarılmasına müsaade etmiyor.