Birbirlerine taş, duba ve bıçakla saldırdılar! Kavga anı kamerada | Video
Karabük'te çıkan kavgada taraflar birbirlerine taş, duba ve bıçakla saldırdı. Kavgada 1 kişi yaralanırken, olay anı kameraya yansıdı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bıçaklı saldırgan Murat A. ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:29
Birbirlerine taş, duba ve bıçakla saldırdılar! Kavga anı kamerada | Video 18.04.2025 | 09:03
00:12
İpsala Sınır Kapısı'nda 17 kilogram esrar yakalandı | Video 18.04.2025 | 08:28
01:33
"Dur" ihtarına uymayıp 15 kilometre kaçtı, kaza yapınca yakalandı | Video 18.04.2025 | 08:21
00:49
01:53
04:23
02:14
00:50
Arkadaşını boğazını keserek öldüren sanığın akıl sağlığına bakılacak | Video 17.04.2025 | 13:14
05:30
01:13
Beyoğlu’nda yolda yürürken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti | Video 17.04.2025 | 11:06
03:40
02:11
Otomobilin çarptığı 2 kadın metrelerce havaya uçtu | Video 17.04.2025 | 09:48
02:09
Beğendiği ayakkabıyı çalmak için geri döndü | Video 17.04.2025 | 09:30
00:41
Otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi böyle havaya uçtu | Video 17.04.2025 | 09:30
01:20
Narkokapan-Ankara operasyonunda 525 gözaltı | Video 17.04.2025 | 09:04
02:20
01:57
Antalya'da akılalmaz olay: 36 günlük bebeğini pencereden dışarı attı | Video 16.04.2025 | 15:55
01:09
04:14
Rüzgar gülü kanadı taşıyan tırın devrilme anı kamerada | Video 16.04.2025 | 12:59