Birlikte yaşadığı kadın ve oğlunu kaybeden baba: "Yangının sigaradan çıktığını tahmin ediyorum"

Adana'da bir apartmanın 2'nci katındaki dairede çıkan yangında yaşamını yitiren Meryem El Makrum (27) ve 1 yaşındaki oğlu Mehmet Emin Barış için Adana Adli Tıp Kurumu morgunda otopsi yapıldı. Yangında hafif yaralanan ve gördüğü tedavinin ardından taburcu edilen Cumali Barış, dini nikahla birlikte yaşadığı El Makrum ile oğlunun cenazelerini teslim aldı. Ailesinin teskin etmeye çalıştığı Cumali Barış, gazetecilere yangının sigara kaynaklı çıkmış olabileceğini söyledi. Eşinin sigara kullandığını belirten Barış, “24.00’e kadar eşimle birlikte oturduk, yemek yedik. Eşim, ablaları ve kardeşleri ile telefonla görüntülü görüşüp bayramlaşıyordu. Çocukta yanında oturuyordu. Sonra ben yatmaya gittim. Olayın saat kaçta olduğunun farkında değilim. Kalktığımda salon tarafı yanmıştı, yattığımız odada bir şey yoktu. Dumandan etkilendim, kendimi dışarıya zor attım. Dumandan hiçbirini göremedim. Yangının neden çıktığı belli değil. Biri klima diyor, biri tüp diyor. Biz de sonucu bekliyoruz. Eşim sigara kullanıyordu. Benim tahminim yangın sigaradan çıktı. Berbat durumdayım" dedi. Anne ve oğlunun cenazesi Buruk Mezarlığı’nda toprağa verildi.