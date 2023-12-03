Bisiklet hırsızı, polise teslim edilmemek için böyle yalvardı | Video 03.12.2023 | 10:41 Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde sitelerden bisiklet çalan hırsız, hem güvenlik kamerasına yansıdı, hem de bina görevlileri tarafında suçüstü yakalandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Alınan bilgilere göre, merkez Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi'nde hırsızlar sitelerden bisiklet çalmaya başladı. Şikayetler üzerine bina görevlileri dikkatli olmaya başladı. 30 Kasım'da bir binadan bisiklet çalan şüpheli S.S., güvenlik kamerasına yansına yansıdı. Bina görevlileri, durumu fark ederek şüpheliyi çaldığı bisiklet ile yakalayarak polise teslim etti. Şüpheli, polise teslim edilmemesi için görevlilere yalvardı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.