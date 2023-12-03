Video Yaşam Bisiklet hırsızı, polise teslim edilmemek için böyle yalvardı | Video
Bisiklet hırsızı, polise teslim edilmemek için böyle yalvardı | Video

Bisiklet hırsızı, polise teslim edilmemek için böyle yalvardı | Video

03.12.2023 | 10:41

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde sitelerden bisiklet çalan hırsız, hem güvenlik kamerasına yansıdı, hem de bina görevlileri tarafında suçüstü yakalandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Alınan bilgilere göre, merkez Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi'nde hırsızlar sitelerden bisiklet çalmaya başladı. Şikayetler üzerine bina görevlileri dikkatli olmaya başladı. 30 Kasım'da bir binadan bisiklet çalan şüpheli S.S., güvenlik kamerasına yansına yansıdı. Bina görevlileri, durumu fark ederek şüpheliyi çaldığı bisiklet ile yakalayarak polise teslim etti. Şüpheli, polise teslim edilmemesi için görevlilere yalvardı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Şişli’de kadının çantasını çalan kapkaççılar kamerada | Video 00:37
Şişli'de kadının çantasını çalan kapkaççılar kamerada | Video 03.12.2023 | 10:41
Bisiklet hırsızı, polise teslim edilmemek için böyle yalvardı | Video 01:24
Bisiklet hırsızı, polise teslim edilmemek için böyle yalvardı | Video 03.12.2023 | 10:41
Jandarma’dan operasyon! 3.5 ton sahte alkol ele geçirildi | Video 01:24
Jandarma'dan operasyon! 3.5 ton sahte alkol ele geçirildi | Video 03.12.2023 | 09:45
Türk polisinden işaret diliyle İstiklal Marşı | Video 01:02
Türk polisinden işaret diliyle İstiklal Marşı | Video 03.12.2023 | 09:45
2 milyon liralık balığı denize geri bıraktı | Video 00:20
2 milyon liralık balığı denize geri bıraktı | Video 03.12.2023 | 08:47
Yarış yaparak egzoz patlatan motosikletliler polisten kaçamadı | Video 02:58
Yarış yaparak egzoz patlatan motosikletliler polisten kaçamadı | Video 03.12.2023 | 08:29
İzmir’in korkulu rüyası Hayalet nişancı gözaltında | Video 02:08
İzmir'in korkulu rüyası "Hayalet nişancı" gözaltında | Video 03.12.2023 | 08:29
Esenyurt’ta günlük kiralık dairede cinayet | Video 03:11
Esenyurt’ta günlük kiralık dairede cinayet | Video 03.12.2023 | 08:29
Jandarmadan milyonluk tarihi eser operasyonu | Video 00:43
Jandarmadan milyonluk tarihi eser operasyonu | Video 02.12.2023 | 17:18
Seçil Erzan’ın bankaya götürdüğü para dolusu çantanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 00:58
Seçil Erzan'ın bankaya götürdüğü para dolusu çantanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 02.12.2023 | 16:15
Tartıştığı öğrenciye Filistin şalından rahatsız olduğunu söyleyen servis şoförüne gözaltı | Video 00:56
Tartıştığı öğrenciye Filistin şalından rahatsız olduğunu söyleyen servis şoförüne gözaltı | Video 02.12.2023 | 15:59
TEM’de yolcu otobüsü tıra çarptı: 13 yaralı | Video 06:21
TEM'de yolcu otobüsü tıra çarptı: 13 yaralı | Video 02.12.2023 | 15:35
Dijital platformlar için telif yasası hazırlığı! | Video 03:59
Dijital platformlar için telif yasası hazırlığı! | Video 02.12.2023 | 15:47
4 uzman çavuşun yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 01:06
4 uzman çavuşun yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 02.12.2023 | 14:07
Kontrolsüz kavşakta iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı | Video 01:56
Kontrolsüz kavşakta iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı | Video 02.12.2023 | 14:00
Esenyurt’taki tekel baskınıyla ilgili avukattan çarpıcı iddia | Video 06:23
Esenyurt'taki tekel baskınıyla ilgili avukattan çarpıcı iddia | Video 02.12.2023 | 14:00
Arkadaşı ile tartışan kadın seyir halindeki feribottan suya böyle atladı | Video 02:18
Arkadaşı ile tartışan kadın seyir halindeki feribottan suya böyle atladı | Video 02.12.2023 | 13:38
Namaz kılan babanın oğlu ile imtihanı kameraya böyle yansıdı | Video 00:34
Namaz kılan babanın oğlu ile imtihanı kameraya böyle yansıdı | Video 02.12.2023 | 13:36
Şanlıurfa’da silah kaçakçılığı operasyonu: 5 gözaltı | Video 01:42
Şanlıurfa’da silah kaçakçılığı operasyonu: 5 gözaltı | Video 02.12.2023 | 12:17
Jandarmadan huzur ve güven uygulaması: 3 şahıs tutuklandı | Video 00:20
Jandarmadan huzur ve güven uygulaması: 3 şahıs tutuklandı | Video 02.12.2023 | 12:06

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA