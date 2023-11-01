Video Yaşam Bitlis’te çok sayıda ilaç ve yaşam malzemesi ele geçirildi | Video
Bitlis’te çok sayıda ilaç ve yaşam malzemesi ele geçirildi | Video

Bitlis’te çok sayıda ilaç ve yaşam malzemesi ele geçirildi | Video

01.11.2023 | 12:26

Bitlis’in Tatvan ilçe kırsalında jandarma tarafından yapılan operasyonda çok sayıda ilaç ve çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi.

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Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde Tatvan kırsalında operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Operasyon sonucunda BTÖ mensuplarınca araziye gizlenmiş halde telsiz, akü, ses kayıt cihazı, ayakkabı, kablo, pil, fener, ilaç ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı alınarak delil niteliği taşıyanlar muhafaza altına alınmıştır. Diğer malzemeler yerinde imha edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir" denildi.

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