Video Yaşam Bitlis’te terör operasyonu: Arazide gömülü halde silah ve mühimmat ele geçirildi | Video
Bitlis’te terör operasyonu: Arazide gömülü halde silah ve mühimmat ele geçirildi | Video

Bitlis’te terör operasyonu: Arazide gömülü halde silah ve mühimmat ele geçirildi | Video

06.12.2023 | 15:04

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

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Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde; il merkezi ile Hizan ve Tatvan kırsalında BTÖ mensuplarını etkisiz hale getirmek maksadıyla operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, "İcra edilen tarama ve arama faaliyetinde araziye gömülü halde, 1 adet Bixi makineli tüfek, 2 adet keskin nişancı tüfeği, 1 adet el bombası, 1 adet antipersonel roketatar mühimmatı, 3 adet roketatar sevk fişeği, 1 adet antitank roketatar başlığı, 1 adet ateşleme anahtar sistemi, 447 adet çeşitli çap ve markalarda mühimmat, 5 adet Kanas keskin nişancı tüfeği şarjörü, 3 adet keskin nişancı silah dürbünü, 1 adet holografik nişan aleti, 1 adet araç telsizi, 16 adet blok haline dönüştürülmüş pil, 200 metre elektrik kablosu, 2 adet mutfak tüpü, 1 adet muhtelif EYP yapım malzemeleri ve çok miktarda giyim, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla delil niteliği taşıyanlar muhafaza altına alınmış, diğer malzemeler ise yerinde imha edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir" denildi.

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