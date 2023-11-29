Bodrum'da kan donduran cinayet! Anne ve kızını kim neden öldürdü? | Video

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sarp arazide çarşafa sarılıp iple bağlanmış bulunan cesetlerin Rus uyruklu Irina Dvizova (42) ile kızı Dayana Dvizova'ya (15) ait olduğu kesinleşti. Peki anne ve kızını kim neden öldürdü?