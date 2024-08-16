Bodrum’da kanlı baskın! Evi kurşun yağmuruna tuttular, 2 ölü | Video
Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir eve silahlı baskın düzenleyen 4 kişi iki kişiyi kurşunlayarak öldürdü. Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konulan olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
Olay yerine gelen ekipler korkunç manzarayla karşılaştı. Biri koltukta otururken diğeri yüzü sehpaya dönük halde bulunan ve henüz kimlikleri belirlenemeyen iki erkek şahıs hayatını kaybetti. Cinayetlerin ardından şüpheliler kayıplara karıştı. Polis, kaçan saldırganları bulmak için kapsamlı bir operasyon başlattı. Olayla ilgili soruşturma derinleştiriliyor.
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