Bodrum'da sanatçı baskılara dayanamayıp davulunu kırarak sahneyi bıraktı | Video 18.08.2025 | 15:39 Muğla'nın Bodrum ilçesi Gündoğan Sahili'nde sahne alan sanatçı Ekin Akkaş, Türkçe müzik ve türkülerden rahatsız oldukları gerekçesiyle vatandaşların yüzlerce şikâyeti üzerine, sahnede davulu kırarak sahneyi bıraktı. Akkaş, "Burası Türkiye, tabii ki türkülerimizi söyleyeceğiz, Türkçe şarkılarımızı çalacağız. Yunan müziği dinlemek isteyenler Kos'a gidebilir" sözleriyle yaşananlara tepki gösterdi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Sahneye veda etmeden önce doğum gününü kutlayan ve dinleyicilere çiğ köfte dağıtan Akkaş, son kez müzikleriyle zeybek oynatıp halay çektirdi. Ardından davulunu kırarak müzisyen arkadaşlarıyla birlikte enstrümanları sahnenin önüne bırakan sanatçı, sahneden ayrıldı. Dinleyiciler ise "Lütfen gitme, sen çok güzel söylüyorsun" diyerek Akkaş'a destek oldu.

"BİZ HAZİRANDAN BERİ BODRUM'DA MÜZİK YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ekin Akkaş, haziran ayından bu yana Bodrum'da müzik yapmaya çalıştıklarını belirterek, "Sonuçta burası bir müessese, burada aşağı yukarı 50-60 kişi ekmek yiyor. Bunun gibi birçok mekân var Bodrum'da. Ancak Bodrum zaten bu sene sezon itibarıyla çok iyi geçmedi. Çünkü sürekli Bodrum'u karalama kampanyası başladı. Biz hazirandan beri her etkinlikte, daha müziğe başlamadan hemen şikâyet edilmeye çalışıldık. Oysa buranın ruhsatı var" dedi.

"SESSİZ MÜZİK YAPMAKTAN YORULDUK"

Akkaş, mekânda hiçbir gayri yasal olay yaşanmadığını vurgulayarak, "Gelen jandarma sürekli ölçüm yaptı, her şey kontrol altında oldu. Her gün müzik yaptığımızda denetim altındaydık. Çünkü sesimiz hiçbir zaman sınırları aşmadı. Bizim sesimiz kısıldı, buraya gelen tüm sanatçılar sesinden oldu. Ben de sesimden oldum. Sessiz müzik yapmaktan yorulduk" ifadelerini kullandı.

"SANATÇI SESSİZ OLAMAZ"

Mekân sahibi Macit Bey'in her zaman kendisine destek olduğunu belirten Akkaş, "Ama o da artık 'sessiz sanatçılar getirelim' demek zorunda kaldı. Ben de dedim ki 'Abi, sessiz sanatçı nasıl getireyim? Sesi olmayan zaten sanatçı olamaz'" diye konuştu.

"TÜRKÜLERİMİZDEN RAHATSIZ OLDULAR"

Her gün yüzlerce şikâyetle karşılaştığını dile getiren Akkaş, "Daha ikinci dakikada bile müzik açılmadan şikâyet edildi. Burası Bodrum. Bodrum bir dünya markasıdır. Bodrum'da müzik olmazsa olmaz. Türkülerimizle, horonlarımızla, zeybeklerimizle yadırgandık. Ahmet Kaya şarkılarıyla bile yadırgandık. 'Çok iğrenç türküler söylüyorsunuz' dediler, 'varoşsunuz' dediler. Ama biz varoş değiliz. Biz kardeşlik ve barış için şarkı söylüyoruz. Bayrağımızı seviyoruz" dedi.

"BURASI TÜRKİYE, MÜZİĞİMİZİN YERİ VAR"

Akkaş, yaşanan tepkilere üzüldüğünü belirterek, "Macit Diyarbakırlıdır, ben de Diyarbakırlıyım. O kadar yurtsever, ülkesini seven biridir ki anlatamam. Ama bu yapılanları esefle kınıyorum. Ülkemin her tarafı benimdir, Bodrum da benimdir. Yunan müziğini severim, dinlerim, keyif alırım. Ama illa onu dinlemek isteyen varsa, Kos'a gidebilir. Burası Türkiye. Benim her toprağımın her yerinin müziği vardır. Bu ülkede dedelerimiz, atalarımız savaşmış. Bu bayrak bizimdir. Kendi türkülerimize, müziğimize, özümüze sahip çıkmazsak yazık bize" ifadelerini kullandı.

"BIKKINLIK SEBEBİYLE BIRAKIYORUZ"

Sahneyi bırakma kararının sebebini de açıklayan Akkaş, "Bugün bırakmamızın yegâne sebebi bıkkınlık oldu. İlk günden beri yanlış mıyız? Zaten saat bire kadar iznimiz var. Biz bir dakika bile geçtik mi? Hukuksuz bir şey yaptık mı? Asla. Evraklarımızı her zaman gösterdik" dedi.

"BODRUM MÜZİKSİZ OLAMAZ"

Bodrum'un eğlence kenti olduğunu belirten Akkaş, "Asıl önemli olan şu; insanlar Bodrum'a gece yarısı yatmaya mı geliyor? Bodrum'da gece yarısında kimse yatmaz. Burası eğlence yeri. Buna rağmen bir tane değil, yüzlerce şikâyet oldu. Daha müziğe başlamadan şikâyetler gelmeye başladı" dedi.

Sokakta yürürken bile yadırgandığını aktaran sanatçı, "Burası türkü yeri mi?, Burası çiğ köfte yeri mi? dediler. Oysa Urfa da burada, Diyarbakır da burada. Bunlara çok üzüldüm, çok kırıldım. Keşke bunlar yaşanmasaydı" sözleriyle konuşmasını tamamladı.