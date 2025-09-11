Bodrum'da tepki çeken görüntü! Soyu tükenen balığı limanda zıpkınla vurdular | Video
Soyu tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan mavi yelken balığı, Bodrum Limanı’nda zıpkınla vuruldu.
BODRUM BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ
Bodrum Belediyesi'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada "Dünya genelinde nesli tükenme tehlikesi altında olan ve kıyılarımızda ender görülen Mavi Yelken Balığına Bodrum Limanımızda zarar verildiğine ilişkin kaydedilen görüntüler bizleri derinden üzmüştür. Eşsiz maviliğimizin bu nadide güzelliğine yönelik yapılan müdahaleyi şiddetle kınıyor, yasal sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz" denildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:25
03:36
Ümraniye'de İETT otobüsüne otomobil çarptı: 1'i ağır 2 yaralı | Video 11.09.2025 | 09:13
00:31
SON DAKİKA: Ankara'nın Kalecik ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem | Video 11.09.2025 | 08:58
02:06
Alkollü sürücü ters yönden ilerleyerek, servis aracına çarptı | Video 11.09.2025 | 08:22
03:27
Avcılar’da bir binanın çatısında çıkan yangın 3 binaya sıçradı | Video 10.09.2025 | 16:30
00:59
Otomobil lastiklerini keserek zarar veren şahıs kameralara yakalandı | Video 10.09.2025 | 16:11
00:32
Adana’da sağlıkçılara saldırıp yumruk atan şüpheli tutuklandı | Video 10.09.2025 | 14:56
00:34
03:19
Eşini bayılıncaya kadar sokak ortasında döven şahıs kamerada | Video 10.09.2025 | 14:30
02:53
Alanya'da 8 aracın karıştığı zincirleme kaza: 10 yaralı | Video 10.09.2025 | 13:51
00:34
00:25
04:38
Alkollü sürücünün çarptığı yayayı zıplaması kurtardı | Video 10.09.2025 | 12:42
01:20
Çekici bu kez otomobil değil, yapay çiçek buketi taşıdı | Video 10.09.2025 | 12:42
04:17
Zeytinburnu’nda 5 katlı binada doğalgaz kaçağı yangına neden oldu | Video 10.09.2025 | 12:42
00:14
04:17
03:55
12:40
01:19
Uyuşturucu ticaretini sosyal medyada anlattı, suçüstü yakalandı | Video 10.09.2025 | 10:50