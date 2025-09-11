Video Yaşam Bodrum'da tepki çeken görüntü! Soyu tükenen balığı limanda zıpkınla vurdular | Video
11.09.2025 | 09:13

Soyu tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan mavi yelken balığı, Bodrum Limanı’nda zıpkınla vuruldu.

Dünyanın en hızlı deniz canlısı olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren ve soyu tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan mavi yelken balığı, Bodrum Limanı'nda görüntülendi. Balık, bir süre sonra zıpkınla vuruldu. Rıhtım kenarında yüzen balığın H.A. adlı şahıs tarafından vurulması, vatandaşlar tarafından görüntülendi. Vatandaşlar, nesli tükenme tehlikesi altındaki balığın vurumasına tepki gösterdi. Öte yandan H.A.'ya Bodrum Liman Başkanlığı tarafından limanda avcılık yaptığı gerekçesiyle 12 bin 660 TL cezai işlem uygulandığı öğrenildi.

BODRUM BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ
Bodrum Belediyesi'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada "Dünya genelinde nesli tükenme tehlikesi altında olan ve kıyılarımızda ender görülen Mavi Yelken Balığına Bodrum Limanımızda zarar verildiğine ilişkin kaydedilen görüntüler bizleri derinden üzmüştür. Eşsiz maviliğimizin bu nadide güzelliğine yönelik yapılan müdahaleyi şiddetle kınıyor, yasal sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz" denildi.
