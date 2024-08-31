Video Yaşam Bodrumlu balıkçıların 316 kiloluk dev orkinosu yakalama anı kamerada
Bodrumlu balıkçıların 316 kiloluk dev orkinosu yakalama anı kamerada

Bodrumlu balıkçıların 316 kiloluk dev orkinosu yakalama anı kamerada

31.08.2024 | 14:19

Bodrumlu balıkçılar, Didim açıklarında 3 metre boyunda 316 kilogram ağırlığında orkinos yakaladı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Geçen hafta Türkbükü'nden denize açılan amatör balıkçılar, 370 kilo ağırlığında orkinos yakalamıştı. Dün de Güvercinlik'ten denize açılan Gökhan Aşık (35) ve iki arkadaşının oltasına Didim açıklarında dev orkinos vurdu. Gökhan Aşık ve arkadaşları, balıkla 4 saat 45 dakika boyunca mücadele etti. Dev balık, 5.15 metre boyundaki tekneyi Didim açıklarından Bodrum'un Türkbükü Mahallesi açıklarına kadar sürükledi.


5 saatlik mücadelenin ardından dev orkinos suyun yüzeyine çıkarıldı. Balığı tekneye çıkaramayan balıkçılar, kuyruğundan bağlayıp Güvercinlik Koyu'na getirdi. Vinçle denizden çıkarılan dev orkinos, 316 kilogram geldi.


Gökhan Aşık, "Daha önce de orkinos yakaladık ama hiç bu kadar büyüğünü yakalamamıştık. Bugünlerde buralarda çok büyük orkinoslar var. Bu balık sabah 09.30'da oltaya vurdu. 4 saat 45 dakikada yukarı çekebildik. Teknenin altında gelince ürktük çünkü çok büyüktü. Balığı, yakınlarımıza ve vatandaşlara dağıttık" dedi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Malatya’da kontrolden çıkan otomobil devrildi: 3 ölü, 1 ağır yaralı 00:22
Malatya'da kontrolden çıkan otomobil devrildi: 3 ölü, 1 ağır yaralı 31.08.2024 | 15:27
Bodrumlu balıkçıların 316 kiloluk dev orkinosu yakalama anı kamerada 01:37
Bodrumlu balıkçıların 316 kiloluk dev orkinosu yakalama anı kamerada 31.08.2024 | 14:19
Manisa’da evlat dehşeti: Boş araziye götürdüğü babasını öldürüp polise teslim oldu 01:07
Manisa'da evlat dehşeti: Boş araziye götürdüğü babasını öldürüp polise teslim oldu 31.08.2024 | 14:19
Nevşehir’de tehlikeli yolculuk kamerada! 00:43
Nevşehir'de tehlikeli yolculuk kamerada! 31.08.2024 | 13:45
İstanbul Esenyurt’ta 34 katlı binada yangın! Camlarda böyle kurtarılmayı beklediler... 07:37
İstanbul Esenyurt'ta 34 katlı binada yangın! Camlarda böyle kurtarılmayı beklediler... 31.08.2024 | 13:32
Esenyurt’ta 34 katlı sitede yangın paniği: Mahsur kalanları ekipler kurtardı 05:42
Esenyurt'ta 34 katlı sitede yangın paniği: Mahsur kalanları ekipler kurtardı 31.08.2024 | 13:30
Osmaniye’de baba ile 6 yaşındaki kızının öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı 00:37
Osmaniye'de baba ile 6 yaşındaki kızının öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı 31.08.2024 | 13:21
SON DAKİKA | İstanbul Esenyurt’ta sitede yangın | CANLI YAYIN 02:55
SON DAKİKA | İstanbul Esenyurt'ta sitede yangın | CANLI YAYIN 31.08.2024 | 13:05
Tekirdağ’da motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı 02:06
Tekirdağ'da motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı 31.08.2024 | 11:52
Mardin’de ambulans ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı 00:24
Mardin’de ambulans ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı 31.08.2024 | 11:33
Bursa’da uygulamadan kaçan alkollü sürücü böyle yakalandı 02:28
Bursa'da uygulamadan kaçan alkollü sürücü böyle yakalandı 31.08.2024 | 10:56
Çankırı’da ilginç olay: Gece vakti caddenin ortasında ateş yaktı, polise yakalandı 01:14
Çankırı'da ilginç olay: Gece vakti caddenin ortasında ateş yaktı, polise yakalandı 31.08.2024 | 10:56
Trabzon’da 3 akrabasını öldürüp yayla evini ateşe veren şahsın ifadesi ortaya çıktı 06:48
Trabzon'da 3 akrabasını öldürüp yayla evini ateşe veren şahsın ifadesi ortaya çıktı 31.08.2024 | 10:56
İstanbul’da kabin amirinin öldüğü motosiklet kazasının görüntüleri ortaya çıktı 02:19
İstanbul'da kabin amirinin öldüğü motosiklet kazasının görüntüleri ortaya çıktı 31.08.2024 | 10:10
Mesut Özil’in camideki o görüntüleri Sivaslı genç futbolculara örnek oldu 05:59
Mesut Özil'in camideki o görüntüleri Sivaslı genç futbolculara örnek oldu 31.08.2024 | 09:40
Hatay’da 10 katlı binanın yıkım anı kamerada! 00:16
Hatay'da 10 katlı binanın yıkım anı kamerada! 31.08.2024 | 09:40
Giresun’da hafriyat kamyonun kadına çarpma anı kamerada! 00:22
Giresun'da hafriyat kamyonun kadına çarpma anı kamerada! 31.08.2024 | 08:42
Bursa’da kontrolden çıkan araç iş yerlerine çarparak durdu! 00:52
Bursa'da kontrolden çıkan araç iş yerlerine çarparak durdu! 31.08.2024 | 08:42
Bahçelievler’de 3 kişiye silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı 05:28
Bahçelievler’de 3 kişiye silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı 31.08.2024 | 08:47
Bahçelievler Devlet Hastanesi’ne silahlı saldırı: 5 yaralı 05:29
Bahçelievler Devlet Hastanesi'ne silahlı saldırı: 5 yaralı 31.08.2024 | 08:37

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA