Boks ringini aratmayan kavga! Gardlarını alıp yumruk attılar | Video 03.12.2023 | 16:13 Aksaray’da iki şahıs sokak ortasında gardını alarak birbirlerine vurdu. Şahısların kavga ettiğini gören kadın çığlık atarak uzaklaştı. Boks ringini aratmayan kavga kameralara yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün akşam saatlerinde Fatih Aksaray'da meydana geldi. Edilen bilgiye göre iki şahıs sokak ortasında henüz bilinmeyen bir neden önce tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından şahıslar gardını alarak birbirlerine vurmaya başladı. Kavga esnasında yoldan geçen bir kadın çığlık atarak kaçarken, vatandaşların araya girmesiyle şahıslar uzaklaştırıldı. Boks ringini aratmayan kavga ise kameralara yansıdı.