Boks ringini aratmayan kavga! Gardlarını alıp yumruk attılar | Video
Aksaray’da iki şahıs sokak ortasında gardını alarak birbirlerine vurdu. Şahısların kavga ettiğini gören kadın çığlık atarak uzaklaştı. Boks ringini aratmayan kavga kameralara yansıdı.
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