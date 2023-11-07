Bolu Dağı Tüneli’nden araçlar geçmeye başladı | Video 07.11.2023 | 14:01 Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli’nin 90 metre uzatılması ve Kaynaşlı-Abant kavşakları arasında yapılan bakım çalışmaların tamamlanmasının ardından 44 günün ardından Ankara istikametine trafik açıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Türkiye'nin en önemli noktalarından biri olan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli'nde çalışmalar tamamlandı. Çalışmalar nedeniyle sürücülerin yönlendirildiği D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde, Ankara istikametine giden vatandaşların trafik çilesi son buldu. 44 günlük, Kaynaşlı-Abant kavşakları arasında yapılan bakım çalışması, Bolu Dağı Tüneli'nin 90 metre uzatılması çalışması tamamlandı. Öğle saatlerinde Kaynaşlı gişelerinden Anadolu Otoyolu Ankara istikameti tekrar trafiğe açıldı.