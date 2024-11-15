Bolu'da darp edildiğini iddia eden genç kız zabıtadan şikayetçi oldu

Bolu Belediyesi önünde zabıta memurları tarafından darp edildiğini iddia eden genç kız polise şikayette bulundu. Genç kız, “Gelsin özür dilesin yoksa şikayetçiyim” dedi.