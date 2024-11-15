Bolu'da darp edildiğini iddia eden genç kız zabıtadan şikayetçi oldu
Bolu Belediyesi önünde zabıta memurları tarafından darp edildiğini iddia eden genç kız polise şikayette bulundu. Genç kız, “Gelsin özür dilesin yoksa şikayetçiyim” dedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:45
Bolu'da darp edildiğini iddia eden genç kız zabıtadan şikayetçi oldu 15.11.2024 | 17:47
00:20
Ankara’da kafedeki silahlı dehşetin görüntüleri ortaya çıktı 15.11.2024 | 17:33
01:29
Tekirdağ'da evde tabancayla vurulan 2 kız çocuğu öldü 15.11.2024 | 17:09
00:08
İstanbul- Beyoğlu'nda ev arkadaşlarının banyo sırası kavgası cinayetle bitti 15.11.2024 | 16:03
00:37
Zonguldak'ta ehliyet sınavında şaşkına çeviren düzenek kamerada! 15.11.2024 | 15:57
04:52
İlaçlama kurbanı Altay Toprak bebeğe acı veda: “Oğlumu öldürdüler” 15.11.2024 | 14:40
00:29
Kim Milyoner Olmak İster? 15 Kasım 2024, Cuma Fragmanı yayınlandı izle! 15.11.2024 | 14:34
00:06
Kocaeli'de 16 yıl cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı 15.11.2024 | 14:30
00:53
İstanbul Esenyurt’ta bir adam ile kadın kavgası kamerada 15.11.2024 | 14:22
02:33
00:36
KGYS kameralarına yansıyan kazalar: Dikkatsizlik can yakıyor 15.11.2024 | 14:09
00:29
00:46
Rize'de 4,7 büyüklüğündeki deprem anı kamerada 15.11.2024 | 12:47
03:02
Esenyurt'ta sağlık malzemeleri üreten fabrikada yangın 15.11.2024 | 11:43
00:54
Malatya depremi Şanlıurfa'da da hissedildi 15.11.2024 | 11:38
00:37
SON DAKİKA | Malatya’nın 4.9 büyüklüğündeki deprem! Sarsıntı kamerada... 15.11.2024 | 11:37
01:16
Sigara kaçakçılarına baskın: 5 gözaltı… 15.11.2024 | 11:21
03:10
01:12
Denizli'de müstakil evde yangın: Yaşlı adam yanmaktan son anda kurtarıldı 15.11.2024 | 10:17